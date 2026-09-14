L'inflation au Canada reste stable à 3 % en août, le prix du pétrole brut se maintenant à un niveau élevé ; les prix des denrées alimentaires reculent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des devises et des obligations au paragraphe 13)

par Promit Mukherjee

Le taux d'inflation annuel du Canada s'est maintenu à 3 % en août, comme le mois dernier, les prix du brut restant fermes, ce qui a pesé sur le coût de l'essence, tandis que les prix des denrées alimentaires n'ont baissé que modérément, selon les données publiées lundi.

Les chiffres de l'indice des prix à la consommation du mois prochain pourraient afficher une nouvelle hausse, le prix de référence du Brent ayant franchi la barre des 100 dollars le baril ce mois-ci et les nouveaux droits de douane de 50 % imposés par le président américain Donald Trump, ainsi que les mesures de rétorsion du Canada, ayant un impact sur les coûts pour l'ensemble du mois.

- Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un taux d'inflation annuel de 3 % et sur une inflation mensuelle inchangée.

- En glissement mensuel, les prix à la consommation ont reculé de 0,1 %, a indiqué Statistique Canada.

- Les prix de l’essence ont légèrement baissé en août, mais ont tout de même progressé à un taux annuel de 22,8 %. Ce chiffre est en baisse par rapport à la hausse de 25,7 % enregistrée en juillet.

- Les prix des denrées alimentaires, qui progressaient plus rapidement que l’inflation globale depuis juillet, ont légèrement fléchi pour afficher un taux de croissance annuel de 2,8 %. C’est la première fois en 14 mois que les prix des denrées alimentaires tombent sous la barre des 3 %.

- Les prix des produits laitiers ont été le principal moteur du ralentissement des prix alimentaires, avec une hausse annuelle de 0,7 % en août, contre 3,1 % en juillet. Selon Statistique Canada, le fromage et le yaourt ont été les principaux facteurs à l'origine de ce ralentissement des prix des produits laitiers.

- Les prix des voyages et des circuits touristiques ont augmenté de 26,1 %, constituant un autre facteur majeur de la hausse de l’inflation après l’essence et les denrées alimentaires, en raison de l’effet de l’année de référence. Au cours de la même période l’année dernière, les coûts dans cette catégorie avaient baissé en raison d’une forte diminution des voyages des Canadiens vers les États-Unis.

- L’IPC médian, qui correspond à la composante centrale du panier de l’IPC, s’est établi à 2 %, tandis que l’IPC « trim », qui exclut les variations de prix les plus extrêmes, s’est maintenu à 1,9 % en août, soit le même niveau qu’en juillet. Ces mesures de l’inflation sous-jacente ont globalement oscillé autour de 2 % au cours des derniers mois, apaisant ainsi les craintes que les prix du pétrole brut ne se répercutent sur d’autres coûts.

- Les coûts du logement, qui comprennent les loyers et les intérêts hypothécaires, ont légèrement augmenté, passant de 1,3 % en juillet à 1,5 % en août.

- La Banque du Canada a déclaré le mois dernier qu’elle n’hésiterait pas à relever ses taux à plusieurs reprises si l’inflation restait élevée et venait affecter les mesures de l’inflation sous-jacente, qui font l’objet d’une attention particulière.

- La banque centrale s'efforce de maintenir l'inflation autour du point médian de sa fourchette cible, comprise entre 1 % et 3 %.

- L’ CAD= du dollar canadien a prolongé ses pertes après la publication des chiffres de l’inflation et s’échangeait en baisse de 0,29 %, à 1,3909 dollar canadien pour un dollar américain, soit 71,90 cents américains. Les rendements se sont raffermis, les obligations d’État à deux ans progressant de 1,4 point de base à 2,703 %.