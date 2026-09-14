 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'inflation au Canada reste stable à 3 % en août, le prix du pétrole brut se maintenant à un niveau élevé ; les prix des denrées alimentaires reculent
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 14:44
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des devises et des obligations au paragraphe 13)

par Promit Mukherjee

Le taux d'inflation annuel du Canada s'est maintenu à 3 % en août, comme le mois dernier, les prix du brut restant fermes, ce qui a pesé sur le coût de l'essence, tandis que les prix des denrées alimentaires n'ont baissé que modérément, selon les données publiées lundi.

Les chiffres de l'indice des prix à la consommation du mois prochain pourraient afficher une nouvelle hausse, le prix de référence du Brent ayant franchi la barre des 100 dollars le baril ce mois-ci et les nouveaux droits de douane de 50 % imposés par le président américain Donald Trump, ainsi que les mesures de rétorsion du Canada, ayant un impact sur les coûts pour l'ensemble du mois.

- Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un taux d'inflation annuel de 3 % et sur une inflation mensuelle inchangée.

- En glissement mensuel, les prix à la consommation ont reculé de 0,1 %, a indiqué Statistique Canada.

- Les prix de l’essence ont légèrement baissé en août, mais ont tout de même progressé à un taux annuel de 22,8 %. Ce chiffre est en baisse par rapport à la hausse de 25,7 % enregistrée en juillet.

- Les prix des denrées alimentaires, qui progressaient plus rapidement que l’inflation globale depuis juillet, ont légèrement fléchi pour afficher un taux de croissance annuel de 2,8 %. C’est la première fois en 14 mois que les prix des denrées alimentaires tombent sous la barre des 3 %.

- Les prix des produits laitiers ont été le principal moteur du ralentissement des prix alimentaires, avec une hausse annuelle de 0,7 % en août, contre 3,1 % en juillet. Selon Statistique Canada, le fromage et le yaourt ont été les principaux facteurs à l'origine de ce ralentissement des prix des produits laitiers.

- Les prix des voyages et des circuits touristiques ont augmenté de 26,1 %, constituant un autre facteur majeur de la hausse de l’inflation après l’essence et les denrées alimentaires, en raison de l’effet de l’année de référence. Au cours de la même période l’année dernière, les coûts dans cette catégorie avaient baissé en raison d’une forte diminution des voyages des Canadiens vers les États-Unis.

- L’IPC médian, qui correspond à la composante centrale du panier de l’IPC, s’est établi à 2 %, tandis que l’IPC « trim », qui exclut les variations de prix les plus extrêmes, s’est maintenu à 1,9 % en août, soit le même niveau qu’en juillet. Ces mesures de l’inflation sous-jacente ont globalement oscillé autour de 2 % au cours des derniers mois, apaisant ainsi les craintes que les prix du pétrole brut ne se répercutent sur d’autres coûts.

- Les coûts du logement, qui comprennent les loyers et les intérêts hypothécaires, ont légèrement augmenté, passant de 1,3 % en juillet à 1,5 % en août.

- La Banque du Canada a déclaré le mois dernier qu’elle n’hésiterait pas à relever ses taux à plusieurs reprises si l’inflation restait élevée et venait affecter les mesures de l’inflation sous-jacente, qui font l’objet d’une attention particulière.

- La banque centrale s'efforce de maintenir l'inflation autour du point médian de sa fourchette cible, comprise entre 1 % et 3 %.

- L’ CAD= du dollar canadien a prolongé ses pertes après la publication des chiffres de l’inflation et s’échangeait en baisse de 0,29 %, à 1,3909 dollar canadien pour un dollar américain, soit 71,90 cents américains. Les rendements se sont raffermis, les obligations d’État à deux ans progressant de 1,4 point de base à 2,703 %.

Inflation
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

USD/CAD SPOT
1,3917 Six - Forex 1 +0,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • amundi
    La BCE relève ses taux directeurs
    information fournie par Amundi 14.09.2026 14:44 

    Le marché du travail américain, reprise économique dans la zone euro fragile, rebond de l'inflation en Chine … ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine Lors de sa réunion de septembre, la Banque centrale européenne (BCE) a relevé ses taux directeurs de ... Lire la suite

  • Sébastien Lecornu à Dzaoudzi, en 26 août 2026. ( AFP / MARINE GACHET )
    Abattements, plafonds, taxation : le gouvernement veut faciliter les donations familiales
    information fournie par Boursorama avec Media Services 14.09.2026 14:38 

    "La France épargne beaucoup, mais transmet trop tard. Or, c'est au moment où l'on se loge, fonde une famille, investit ou entreprend que cet argent est le plus utile", a souligné le Premier ministre. Il faut faire "circuler l'argent plus tôt", "au moment où il ... Lire la suite

  • PHOTO D'ARCHIVE : Illustration représentant les mots « AI Artificial Intelligence », un clavier et une main robotisée
    Selon la BRI, la dynamique de l'IA sur le marché mondial montre des signes de fragilité
    information fournie par Reuters 14.09.2026 14:23 

    par Marc Jones La reprise liée à l'intelligence artificielle (IA), qui a vu ‌les marchés boursiers mondiaux s'envoler au cours des deux dernières années, montre des signes croissants de fragilité, a déclaré lundi la Banque des règlements internationaux (BRI), ​l'organisme ... Lire la suite

  • On aperçoit un panneau de signalisation sur Wall Street, devant la Bourse de New York
    Wall Street vue en baisse, l'Europe, hormis Londres, recule aussi
    information fournie par Reuters 14.09.2026 14:22 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue en repli lundi et les Bourses européennes, hormis Londres, sont également dans le rouge à mi-séance ‌dans un contexte de rendements obligataires élevés à l'approche de la décision de politique monétaire de la Réserve ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
109,18 -0,10%
CAC 40
8 109,63 -0,86%
SOITEC
121,5 -13,92%
DBT
0,095 +15,85%
2CRSI
26,8 -7,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank