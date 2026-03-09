L'industrie pétrolière et gazière demande à l'UE de suspendre la législation sur les émissions de méthane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kate Abnett

Les compagnies pétrolières et gazières ont demandé lundi à l'Union européenne de suspendre sa loi sur les émissions de méthane, avertissant qu'elle pourrait perturber les importations de carburant en Europe lorsque des dispositions plus strictes entreront en vigueur l'année prochaine.

L'appel de l'industrie intervient après que le gouvernement américain a demandé à l'UE d'exempter le pétrole et le gaz américains de ces règles. Depuis, Bruxelles a proposé aux entreprises des options plus souples pour se conformer à la législation , mais n'a pas voulu revenir sur cette politique, qui constitue un pilier central de sa stratégie climatique.

Une étude de Wood Mackenzie, soutenue par l'industrie et publiée lundi, indique que jusqu'à 43 % des importations de gaz de l'UE et 87 % des importations de pétrole brut de l'UE pourraient avoir du mal à respecter les règles de l'UE à partir de 2027, exposant les importateurs à de lourdes amendes et risquant de créer des lacunes dans l'approvisionnement si les producteurs sont dissuadés d'expédier du carburant vers l'Europe.

L'IOGP et le groupe de fabricants de carburants FuelsEurope ont appelé Bruxelles à faire une pause et à modifier la loi.

"L'UE ne peut pas se permettre un choc réglementaire de l'offre qu'elle aurait elle-même provoqué, d'autant plus dans le contexte géopolitique actuel", a déclaré François-Régis Mouton de Lostalot, directeur général de l'IOGP Europe, qui compte parmi ses membres ExxonMobil, Chevron, BP et TotalEnergies.

Les prix du pétrole et du gaz ont augmenté ce mois-ci en réponse à la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran , ajoutant une pression à court terme sur les gouvernements qui doivent déjà faire face à l'abandon progressif des importations d'énergie russe par l'Europe. La plupart du pétrole et du gaz de l'UE provient désormais de Norvège et des États-Unis

La loi européenne sur le méthane exige qu'à partir de janvier 2027, le gaz importé soit soumis à des règles de contrôle et de vérification équivalentes à celles de l'Europe, ou qu'il réponde à une norme volontaire de l'industrie connue sous le nom de "Oil and Gas Methane Partnership 2.0 level 5". Les entreprises susmentionnées participent toutes à l'initiative OGMP.

Les groupes de défense du climat ont contesté les conclusions de l'étude. L'Environmental Defense Fund a déclaré que sa propre analyse indiquait que, suite aux engagements de réduction du méthane pris par de nombreuses grandes compagnies pétrolières et gazières, le volume mondial de gaz conforme à la norme OGMP 2.0 niveau 5 en 2027 représenterait plus du double de la demande de l'UE, y compris les approvisionnements en provenance de Norvège et des États-Unis.

Un porte-parole de la Commission européenne n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.