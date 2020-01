Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'indien Jet Airways va céder à KLM ses actifs au Pays-Bas Reuters • 17/01/2020 à 06:39









L'INDIEN JET AIRWAYS VA CÉDER À KLM SES ACTIFS AU PAYS-BAS BANGALORE (Reuters) - La compagnie aérienne indienne Jet Airways, en faillite, a annoncé dans un communiqué daté de jeudi avoir accepté de vendre ses actifs aux Pays-Bas à KLM. L'accord, qui doit être finalisé, ne concernera qu'une partie des activités de la société et n'affectera pas la structure d'actionnariat, a déclaré Jet Airways. La société n'a pas précisé quels actifs elle détenait aux Pays-Bas. Jet Airways, qui fut à une époque la plus importante compagnie aérienne privée en Inde, a annoncé en avril dernier l'arrêt de tous ses vols pour des raisons financières. L'entreprise a été déclaré en faillite par la justice en juin dernier après que ses créanciers ont échoué à convenir d'un plan de reprise. (Chandini Monnappa; version française Jean Terzian)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +1.17%