L'indice du secteur de l'énergie atteint un niveau record, porté par la remontée des cours du pétrole

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(Actualités)

30 octobre - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie

.SPNY atteint un niveau record, dans le sillage de la hausse des cours du brut, avec une progression de 1,4% en fin de séance O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 2,2% à 117,41 dollars le baril et devraient clôturer le mois en hausse de plus de 13%

** Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 ont grimpé de 2,04% à 104,8 $ le baril, s'orientant vers une hausse mensuelle d'environ 15%

** Les prix progressent alors que les craintes d’une escalade du conflit entre les États-Unis et l’Iran et d’une attaque contre un pétrolier dans le détroit d’Ormuz renforcent les inquiétudes concernant l’approvisionnement

** Phillips 66 PSX.N , Valero Energy VLO.N , Marathon Petroleum MPC.N et Diamondback Energy FANG.O enregistrent des hausses comprises entre 2,2% et 2,7%, figurant parmi les plus fortes progressions en pourcentage de l’indice énergétique

** Les géants de l’énergie: ExxonMobil XOM.N progresse de 1,4% et Chevron CVX.N de 1,9%

** Par ailleurs , XOM et CVX ont dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, la forte hausse des marges de raffinage ayant stimulé les résultats de leurs activités de production de carburants

** Sociétés de services pétroliers: Baker Hughes BKR.O en hausse d’environ 2% et Halliburton HAL.N en hausse de 1,4%

** ConocoPhillips COP.N ,EOG Resources EOG.N , Occidental Petroleum OXY.N et EQT Corp EQT.N ont progressé de 1% à 1,9%