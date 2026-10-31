Allemagne: la police mobilisée en amont d'importantes manifestations de jeunes

Des vitrines protégées par des panneaux de bois aggloméré avant des manifestations en Allemagne, le 31 octobre 2026 à Francfort ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

La police allemande a été déployée dans tout le pays samedi et des commerces ont barricadé leurs vitrines avant des manifestations qui devraient rassembler des dizaines de milliers de jeunes.

Les organisateurs du mouvement GenZ regelt! (La GenZ s'en charge!) attendent plus de 170.000 participants dans plus de 30 villes, dont Berlin, Francfort et Cologne.

Ces manifestations s'inspirent de mouvements similaires dans d'autres pays européens, notamment en France et en Italie, où des jeunes ont exprimé leur colère contre des élites politiques qu'ils accusent d'ignorer leurs préoccupations.

Le mouvement GenZ regelt! affirme rejeter toute violence, mais la police prend ses précautions : des milliers d'agents sont mobilisés et certaines bijouteries de luxe et boutiques de vêtements ont barricadé leurs vitrines pour prévenir d'éventuels pillages.

Les revendications du mouvement vont du coût élevé de la vie au mauvais état des établissements scolaires, en passant par les coupes budgétaires et, plus largement, par ce qu'il considère comme des décisions politiques prises sans tenir suffisamment compte des jeunes.

"La situation des jeunes est précaire et, pourtant, ils ne sont toujours pas entendus", a déclaré Veronika Dinter, porte-parole du mouvement.

"Les institutions censées préparer les jeunes à la vie sont privées de moyens", a-t-elle ajouté.

Les manifestants dénoncent également la forte hausse des dépenses militaires et un nouveau dispositif de service volontaire destiné à renforcer les effectifs de l'armée, qu'ils redoutent de voir ouvrir la voie au rétablissement de la conscription.

Les autorités craignent que les manifestations, organisées le jour d'Halloween, ne soient marquées par des violences similaires à celles observées ailleurs en Europe.

De grandes manifestations sont également prévues samedi en France. Les rassemblements du 17 octobre avaient dégénéré en certaines des pires émeutes que le pays avait connues depuis des années.

Berlin est en contact avec les autorités françaises et italiennes, alors que des craintes existent quant à la venue de militants radicaux de l'étranger pour rejoindre les manifestations allemandes.

Les autorités affirment toutefois n'avoir relevé aucun indice de projets concrets de violences.

Le mouvement GenZ regelt! assure pour sa part que "les groupes extrémistes, les symboles anticonstitutionnels, le racisme et les discours de haine n'ont pas leur place chez nous, quel que soit leur camp".