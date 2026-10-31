Japon: des animaux de compagnie bénis en kimonos

Un chat vêtu d’un kimono est assis au sanctuaire Ichigaya Kamegaoka Hachimangu, à Tokyo, le 31 octobre 2026 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Un groupe de yorkshire terriers, un shiba et un chat en kimonos ont reçu samedi dans un sanctuaire de Tokyo une bénédiction lors d’un festival traditionnellement organisé pour célébrer la croissance des enfants.

Le festival, connu sous le nom de « Shichi-Go-San », qui signifie sept, cinq et trois, se tient chaque année comme rite de passage pour les enfants âgés de trois, cinq et sept ans.

Mais avec le déclin de la population japonaise, un nombre croissant de fidèles y amènent leurs chiens et leurs chats.

À l’Ichigaya Kamegaoka Hachimangu, les propriétaires ont habillé leurs animaux de compagnie de kimonos traditionnels et les ont fait poser pour des photos, avec en toile de fond le sanctuaire shinto, afin de marquer cette occasion spéciale.

Des chiens vêtus de kimonos posent sur un présentoir rouge à étages pour des photographies au sanctuaire Ichigaya Kamegaoka Hachimangu à Tokyo, le 31 octobre 2026 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Les propriétaires sont ensuite entrés dans le sanctuaire, où un prêtre a accompli un rite de purification avec un bâton en bois décoré de bandelettes de papier blanc et a offert des prières pour les animaux.

"Je suis venue ici pour prier pour la croissance saine et le bien-être de mon animal", a déclaré à l’AFP Shoko Kodama, qui avait amené son British Shorthair de 5 ans.

Kodama, médecin de 46 ans à Tokyo, a passé deux mois à fabriquer à la main un kimono sur mesure, d’un rouge éclatant, pour son chat nommé Amber.

"Ce petit être, c’est comme mon enfant", a confié Kodama, décrivant le chat comme "un trésor".

"Le simple fait de l’avoir près de moi fait fondre toutes les choses désagréables de la vie".

Miyu Shiro, une propriétaire de 23 ans de deux yorkshire terriers, a expliqué que célébrer le festival pour ses chiens "semble tout à fait naturel".

"Ils font partie de notre famille", a-t-elle dit, en prenant des photos de ses chiens bien coiffés, parés de barrettes fleuries et colorées.

Un chat vêtu d’un kimono est assis au sanctuaire Ichigaya Kamegaoka Hachimangu à Tokyo, le 31 octobre 2026 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Des données publiées en juin ont montré que le taux de fécondité du Japon a atteint un nouveau record à la baisse, soulignant la crise démographique qui mine la quatrième économie mondiale.

Avec un âge médian de 49,9 ans, le Japon a la deuxième population la plus âgée au monde après Monaco, selon la Banque mondiale.

Le sanctuaire de Kaji reçoit environ 400 familles pour le festival annuel depuis le début des années 2000, en raison de la demande des propriétaires d’animaux.