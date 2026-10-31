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Ukraine : les habitants évacués d'Olechky accueillis par leurs proches
information fournie par AFP 31/10/2026 à 15:50

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Des habitants de la ville d'Olechky occupée par la Russie dans le sud de l'Ukraine, sont accueillis en Ukraine le 31 octobre 2026, après avoir été évacués via la Russie et le Bélarus grâce à une trêve annoncée par la Première dame américaine Melania Trump ( AFP / Genya SAVILOV )

Des habitants de la ville d'Olechky occupée par la Russie dans le sud de l'Ukraine, sont accueillis en Ukraine le 31 octobre 2026, après avoir été évacués via la Russie et le Bélarus grâce à une trêve annoncée par la Première dame américaine Melania Trump ( AFP / Genya SAVILOV )

Des habitants d'Olechky, ville du sud de l'Ukraine sous occupation russe et en proie à une crise humanitaire, sont arrivés samedi dans leur pays après avoir été évacués dans le cadre d'une rare trêve annoncée par Melania Trump.

"Les citoyens ukrainiens d'Olechky ont traversé la frontière ukrainienne dans la région de Tcherniguiv" (nord), a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

Ils ont pu quitter la ville, située sur la ligne de front dans la région de Kherson, dans le cadre d'une opération humanitaire conduite conjointement par Kiev et Moscou, et retourner en territoire sous contrôle ukrainien via la Russie et le Bélarus.

L'opération a été possible grâce à un rare cessez-le-feu localisé, annoncé par la Première Dame américaine Melania Trump, qui a permis de déminer l'accès à la ville, sécuriser l'évacuation et livrer de l'aide humanitaire aux habitants qui manquent depuis des mois de nourriture et de médicaments.

"Nous espérons que l'accès humanitaire à Olechky restera ouvert", a ajouté M. Zelensky, alors que certains habitants ont choisi de rester dans cette ville malgré la possibilité d'une reprise des combats.

Des personnes évacuées sont descendues des bus, les épaules couvertes d'un drapeau ukrainien, et ont été accueillies par leurs proches sur une route forestière en Ukraine, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

Parmi eux, Ielyzaveta Paliï, 19 ans, a enfin pu être réunie avec son père qu'elle n'avait pas vu depuis "fin janvier 2024", lorsqu'elle a quitté Olechky avec sa mère et sa sœur.

"Cela fait presque un an que nous n'avons plus de nourriture", témoigne son père auprès de l'AFP.

Il raconte que les habitants doivent parcourir de très longues distances pour trouver où se procurer de la nourriture, parfois à pied ou à vélo, malgré le danger. L'un de ses voisins a été grièvement blessé et est mort à l'hôpital, ajoute-t-il.

Des habitants d'Olechky, occupée par la Russie dans le sud de l'Ukraine, sont accueillis en Ukraine le 31 octobre 2026, après avoir été évacués via la Russie et le Bélarus grâce à une trêve annoncée par la Première dame américaine Melania Trump ( AFP / Genya SAVILOV )

Des habitants d'Olechky, occupée par la Russie dans le sud de l'Ukraine, sont accueillis en Ukraine le 31 octobre 2026, après avoir été évacués via la Russie et le Bélarus grâce à une trêve annoncée par la Première dame américaine Melania Trump ( AFP / Genya SAVILOV )

L'accès à la ville, située près du fleuve Dniepr qui marque la ligne de front dans ce secteur, se trouvait jusqu'à la trêve sous le feu croisé des drones ukrainiens et russes et les routes y menant étaient minées.

Mines et famine

La situation à Olechky s'est particulièrement détériorée à partir de 2026, estime Valera, 29 ans.

"Ils ont commencé à bombarder cette zone intensément. Ils ont miné les routes. La nourriture explosait. Les gens explosaient. Et après ça, tous les magasins ont fermé, et c'était fini", témoigne-t-il auprès de l'AFP.

"Nous mangions tout ce qu'il y avait de disponible", certains allant jusqu'à manger des chiens, affirme-t-il.

Lui-même dit avoir survécu notamment en plantant un jardin potager.

Certains "ont pris un risque et ont marché jusqu'à (la ville de) Radensk. Ils ont réussi. Mais bien sûr, les prix là-bas - mamma mia. Les prix étaient un cauchemar", poursuit-il.

Daryna Gontcharova, 40 ans, rencontrée quelques heures plus tôt, attend ses parents qu'elle n'a pas vus depuis 2022.

Selon sa mère, avec laquelle elle est restée en contact, "les gens qui travaillaient à l'hôpital se faisaient parfois livrer de la nourriture par ambulance. Mais même ça, ça a fini par ne plus marcher, parce que les personnes qui partaient en voiture sautaient sur des mines".

Des habitants d'Olechky, occupée par la Russie dans le sud de l'Ukraine, sont accueillis en Ukraine le 31 octobre 2026, après avoir été évacués via la Russie et le Bélarus grâce à une trêve annoncée par la Première dame américaine Melania Trump ( AFP / Genya SAVILOV )

Des habitants d'Olechky, occupée par la Russie dans le sud de l'Ukraine, sont accueillis en Ukraine le 31 octobre 2026, après avoir été évacués via la Russie et le Bélarus grâce à une trêve annoncée par la Première dame américaine Melania Trump ( AFP / Genya SAVILOV )

Selon des estimations de Kiev, quelque 2.000 habitants sur 24.000 avant-guerre se trouvaient encore dans cette localité avant l'annonce du cessez-le-feu par la Première Dame américaine Melania Trump, et le début des évacuations.

Ni Moscou, ni Kiev, n'ont précisé le nombre de personnes évacuées. Selon la médiatrice russe chargée des droits humains, Iana Lantratova, certains ont choisi de rejoindre la Russie.

Elle a publié samedi une vidéo sur laquelle on la voit accueillir des hommes, femmes et enfants, qu'elle présente comme des résidents évacués d'Olechky, à Simferopol, en Crimée annexée.

La trêve a débuté mardi matin et doit durer jusqu'à dimanche soir. Elle a également permis de livrer de l'aide humanitaire, après le déminage des routes ces derniers jours, ont annoncé Moscou et Kiev.

Ce cessez-le-feu localisé est le plus long depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, le conflit armé le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Une réunion entre Russes, Ukrainiens et Américains est prévue en novembre aux Émirats arabes unis pour relancer les efforts de paix autour de l'Ukraine, à l'arrêt depuis le début de l'année.

Guerre en Ukraine
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