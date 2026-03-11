 Aller au contenu principal
L'Inde organise l'approvisionnement en brut et en GNL à partir de sources alternatives, selon un responsable du ministère du pétrole
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 13:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nidhi Verma

L'Inde organise l'approvisionnement en brut et en GNL à partir de sources alternatives, deux cargaisons de GNL étant en cours d'acheminement, a déclaré mercredi Sujata Sharma, secrétaire adjointe du ministère fédéral du pétrole.

Elle a ajouté que la production de gaz de pétrole liquéfié du pays a augmenté de 25 % après la récente ordonnance du gouvernement demandant aux raffineurs de maximiser la production de gaz de cuisine.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
91,10 USD Ice Europ -0,33%
Pétrole WTI
86,88 USD Ice Europ -0,02%
