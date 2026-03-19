La BNS maintient son taux directeur, se dit plus disposée à intervenir sur les changes

Décision de la BNS sur les taux d'intérêt à Zurich
La Banque nationale suisse (BNS) a maintenu jeudi son taux directeur inchangé et s'est dit davantage disposée à intervenir sur le marché des changes en raison du conflit au Moyen-Orient.
Le taux directeur reste fixé à zéro, le plus faible parmi les grandes banques centrales, comme attendu par une majorité d'économistes interrogés par Reuters.
"Compte tenu du conflit au Moyen-Orient, la Banque nationale est davantage disposée à intervenir sur le marché des changes pour contrer une appréciation rapide et excessive du franc, qui menacerait la stabilité des prix en Suisse", déclare la BNS dans son communiqué de politique monétaire.
"Pour les prochains trimestres, la prévision d'inflation conditionnelle est plus élevée que lors de l'examen de décembre en raison de la hausse des prix de l'énergie", ajoute la banque centrale, notant qu'à moyen terme toutefois, "la pression inflationniste n'a pratiquement pas changé".
"La BNS continuera d'observer attentivement la situation et adaptera si nécessaire sa politique monétaire afin de garantir la stabilité des prix à moyen terme", indique-t-elle encore.
(Rédigé par John Revill, version française Blandine Hénault)
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