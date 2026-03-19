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La BNS maintient son taux directeur, se dit plus disposée à intervenir sur les changes
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 10:57

Décision de la BNS sur les taux d'intérêt à Zurich

Décision de la BNS sur les taux d'intérêt à Zurich

La ‌Banque nationale suisse (BNS) a maintenu jeudi son ​taux directeur inchangé et s'est dit davantage disposée à intervenir sur le marché des changes ​en raison du conflit au Moyen-Orient.

Le taux directeur reste ​fixé à zéro, le ⁠plus faible parmi les grandes banques ‌centrales, comme attendu par une majorité d'économistes interrogés par Reuters.

"Compte tenu du ​conflit au ‌Moyen-Orient, la Banque nationale est davantage ⁠disposée à intervenir sur le marché des changes pour contrer une appréciation rapide et ⁠excessive du ‌franc, qui menacerait la stabilité des ⁠prix en Suisse", déclare la BNS dans ‌son communiqué de politique monétaire.

"Pour ⁠les prochains trimestres, la prévision d'inflation ⁠conditionnelle est plus ‌élevée que lors de l'examen de décembre ​en raison de ‌la hausse des prix de l'énergie", ajoute la banque centrale, ​notant qu'à moyen terme toutefois, "la pression inflationniste n'a pratiquement pas changé".

"La BNS ⁠continuera d'observer attentivement la situation et adaptera si nécessaire sa politique monétaire afin de garantir la stabilité des prix à moyen terme", indique-t-elle encore.

(Rédigé par John Revill, version française ​Blandine Hénault)

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