L'Europe en nette baisse sur fond d'envolée des prix de l'énergie

Ouverture des marchés à la Bourse de Londres

Les principales Bourses européennes ‌évoluent en nette baisse jeudi en début de séance, plombées par ​une nouvelle envolée des prix de l'énergie sur fond d'escalade au Moyen-Orient.

Les risques liés à une approche plus restrictive de la politique monétaire ​inquiètent également les investisseurs en cette journée riche en réunions de banques centrales, après le ​statu quo observé par la ⁠Fed mercredi soir.

À Paris, le CAC 40 perd 1,5% à 7.847,89 ‌points vers 08h30 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 1,24% et à Francfort, le Dax recule de ​1,49%.

L'indice EuroStoxx 50 est ‌en baisse de 1,73%, le FTSEurofirst 300 de ⁠1,27% et le Stoxx 600 de 1,6%.

La guerre au Moyen-Orient pèse fortement sur le moral en ce début de séance. L'Iran, qui a ⁠accusé Israël ‌d'avoir frappé mercredi ses installations énergétiques à Pars Sud, a ⁠frappé en représailles des gisements gaziers et pétroliers dans la ‌région, tirant des missiles contre le Qatar et l'Arabie ⁠saoudite.

Ces attaques font grimper jeudi les prix du gaz ⁠et du pétrole ‌en Europe. Sur les marchés pétroliers, le baril de Brent bondit ​de 6% à plus de 114 ‌dollars. Le contrat à terme néerlandais sur le hub TTF, référence des prix du ​gaz pour l'Europe, avance de plus de 24% pour atteindre 68 euros par mégawattheure (MWh).

En Bourse, le compartiment des ressources de ⁠base recule de 3,6%, de loin le plus fort repli sectoriel en Europe.

Aux valeurs individuelles, Accor baisse de près de 5%, lanterne rouge du CAC 40, après que Grizzly Research a annoncé avoir pris une position vendeuse ("short") sur le titre du groupe hôtelier.

(Rédigé par Diana ​Mandiá et Blandine Hénault)