La Riksbank maintient ses taux sur fond d'incertitude liée au Moyen-Orient

Le gouverneur de la Riksbank, Erik Thedeen, participe à une conférence de presse, à Stockholm
La Banque centrale de Suède, la Riksbank, a maintenu jeudi son taux directeur inchangé à 1,75%, comme largement attendu, et dit vouloir le conserver à ce niveau pendant un certain temps en dépit des incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient.
"La Riksbank suit de près l'évolution de la situation et adaptera sa politique monétaire si les perspectives d'inflation et d'activité économique l'exigent", a-t-elle déclaré.
(Johan Ahlander, Niklas Pollard et Anna Ringstrom à Stockholm; Terje Solsvik à Oslo, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)
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