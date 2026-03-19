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La Riksbank maintient ses taux sur fond d'incertitude liée au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 10:43

Le gouverneur de la Riksbank, Erik Thedeen, participe à une conférence de presse, à Stockholm

Le gouverneur de la Riksbank, Erik Thedeen, participe à une conférence de presse, à Stockholm

La Banque ​centrale de Suède, la Riksbank, a maintenu jeudi ​son taux directeur inchangé ​à 1,75%, ⁠comme largement attendu, et ‌dit vouloir le conserver à ce ​niveau ‌pendant un certain ⁠temps en dépit des incertitudes liées au ⁠conflit ‌au Moyen-Orient.

"La Riksbank suit ⁠de près ‌l'évolution de la ⁠situation et adaptera sa ⁠politique ‌monétaire si les perspectives ​d'inflation ‌et d'activité économique l'exigent", a-t-elle déclaré.

(Johan ​Ahlander, Niklas Pollard et ⁠Anna Ringstrom à Stockholm; Terje Solsvik à Oslo, version française Blandine Hénault, édité par Augustin ​Turpin)

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