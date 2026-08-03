L'Inde interdit certains alcools de Diageo et d'Inbrew en raison de la présence d'arômes artificiels

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* L'autorité de régulation indienne s'inquiète des arômes ajoutés à certains rhums et whiskies de fabrication locale

* Selon des sources du secteur, les entreprises s'inquiètent de la décision de l'autorité de régulation

* L'Inde figure parmi les plus grands marchés mondiaux de l'alcool

(Ajout d'informations sur les parts de marché, le contexte et les dernières actualités tout au long de l'article) par Aditya Kalra

L'autorité indienne de sécurité alimentaire a interdit la vente de certains whiskies et rhums populaires produits par la filiale indienne de Diageo et par la société indienne Inbrew Beverages, au motif qu'ils utilisaient des arômes artificiels au lieu d'un vieillissement adéquat et d'ingrédients naturels pour obtenir leur goût et leur arôme.

L'Inde est l'un des plus grands marchés mondiaux de l'alcool, avec un chiffre d'affaires annuel estimé à 40 milliards de dollars. Diageo DGE.L est le premier groupe de spiritueux du pays en termes de part de marché, ses marques populaires rivalisant avec celles de Pernod Ricard, entre autres.

Les spiritueux fabriqués localement visés par les interdictions de l’autorité de régulation sont plus abordables que le rhum, le whisky et le scotch importés.

L’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes (FSSAI) a déclaré qu’elle autorisait l’utilisation de substances aromatisantes naturelles dans les boissons alcoolisées, mais que ses tests avaient révélé que certaines usines de Diageo et d’Inbrew ajoutaient des arômes propres à la boisson alcoolisée elle-même, comme par exemple ajouter un arôme de rhum au rhum.

"Il n’existe aucune pratique de fabrication reconnue au niveau international consistant à ajouter un arôme de rhum au rhum ou un arôme de whisky au whisky", a déclaré la FSSAI dans un communiqué publié dimanche soir.

De tels arômes permettraient aux entreprises de contourner le processus de vieillissement ou l’utilisation d’ingrédients naturels tels que la mélasse, le malt ou le raisin, a-t-elle ajouté.

MARQUES DE RUM ÉTABLIES, WHISKYS POPULAIRES

La FSSAI a indiqué avoir ordonné l’interdiction de la vente des produits de la filiale indienne de Diageo, United Spirits

UNSP.NS , notamment des marques populaires telles que le whisky Antiquity Blue et le whisky Royal Challenge, fabriqués dans l’État du Madhya Pradesh, ainsi que le whisky Bagpiper Deluxe et le rhum Old Cask Deluxe XXX d’Inbrew, produits dans le même État.

La FSSAI a également interdit la vente de trois variantes populaires d’Old Monk – l’une des marques de rhum les plus connues et les plus anciennes d’Inde – produites par Mohan Rocky Springwater dans l’ouest du Maharashtra.

Diageo India, Inbrew et Mohan Rocky Springwater n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les tests effectués par la FSSAI sur ces produits ont révélé qu’ils étaient "non conformes aux normes en raison de la présence d’arômes externes artificiels ou identiques à ceux de la nature", a déclaré l’autorité de régulation.

Deux hauts responsables du secteur ont déclaré que les entreprises étaient préoccupées par cette décision et qu’elles estimaient que l’ajout d’arômes était conforme à la réglementation indienne. Ils ont souhaité rester anonymes en raison du caractère sensible de cette affaire.

On ignore si l’interdiction s’étend aux mêmes marques produites dans d’autres usines de ces entreprises, ou si elle ne concerne que quelques États. La FSSAI n’a pas répondu aux questions de Reuters.

Cette mesure de la FSSAI intervient alors que l’autorité de régulation renforce sa surveillance du secteur agroalimentaire.

Elle a ordonné aux fabricants de boissons à forte teneur en caféine commercialisées sous l’appellation "boissons énergisantes" de cesser d’utiliser cette désignation, rejetant ainsi les tentatives de sociétés telles que Pepsi PEP.O et Red Bull visant à bloquer cette intervention réglementaire, a rapporté Reuters la semaine dernière.