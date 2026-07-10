L'Europe vue prudente dans un contexte d'incertitude géopolitique (actualisé)

* Le CAC 40 attendu en hausse de 0,14%, le Stoxx 600 vu stable

* L'inflation IPCH confirmée à 2,0% sur un an en juin en France

* Le début de cotation de SK Hynix à Wall Street prévu vendredi

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations vendredi à l'ouverture, après un rebond la veille et alors que l'incertitude plane sur l'avenir du protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran, gravement fragilisé cette semaine par la reprise des hostilités entre les deux parties.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,14% pour le CAC 40 parisien .FCHI et 0,35% pour le FTSE à Londres .FTSE , tandis que le Dax à Francfort .GDAXI est vu stable.

Le Stoxx 600 .STOXX est également attendu inchangé à l'ouverture.

Les investisseurs devraient faire preuve de prudence vendredi dans un contexte géopolitique tendu. Les nouvelles attaques américaines contre l'Iran et les représailles de Téhéran contre des cibles au Koweït, au Qatar et à Bahreïn mettent en évidence la complexité du chemin à parcourir pour parvenir à une paix durable au Moyen-Orient et à une normalisation du trafic dans le détroit stratégique d'Ormuz.

Les contrats à terme sur le Brent de la mer du Nord, référence mondiale du marché, devraient enregistrer une hausse hebdomadaire d'environ 5%, leur plus forte progression depuis début mai, en raison de la récente escalade militaire entre Washington et Téhéran.

Cette escalade a également ravivé les craintes d'une résurgence de l'inflation, qui n'avaient en réalité jamais disparu. Même si les tensions sur le marché obligataire, observées en début de semaine, se sont apaisées, l'impact de la guerre restera un enjeu majeur à l'approche des réunions des banques centrales prévues à la fin du mois.

Les chiffres définitifs de l'inflation pour le mois de juin en Allemagne et en France, les deux principales économies de la zone euro, ont confirmé vendredi le ralentissement constaté en première estimation, avant que la nouvelle escalade militaire en Iran ne vienne tempérer cette perspective.

Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE), réunis en juin, ont pris connaissance de projections montrant que l'inflation resterait supérieure à l'objectif visé à moyen terme malgré les hausses des coûts d'emprunt envisagées, a montré le compte-rendu de leur réunion, publié jeudi.

Sur le plan macroéconomique également, la Banque de France a revu jeudi à la hausse sa prévision de croissance économique de la France pour le deuxième trimestre, la ramenant à 0,2% contre un chiffre stable précédemment, selon ses nouvelles projections publiées jeudi.

Dans le même temps, les valeurs liées à l'IA, qui se redressent après quelques jours de prise de bénéfices, pourraient apporter un soutien aux Bourses, avec le début de cotation ce vendredi sur le marché américain du groupe sud-coréen SK Hynix 000660.KS . Cette introduction en Bourse devrait devenir la deuxième plus importante au monde après celle de SpaceX SPCX.O , effectuée le mois dernier.

LES VALEURS A SUIVRE : nL8N43B1O4

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, dans le sillage du rebond du secteur des semi-conducteurs qui a porté le Nasdaq et relégué au second plan les inquiétudes liées au Moyen-Orient.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,27%, le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 0,81%, et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 1,30%.

Micron Technology MU.O a grimpé de 4,5% après avoir annoncé un projet d'investissement de plus de 250 milliards de dollars aux Etats-Unis sur la prochaine décennie.

EN ASIE

L'indice Nikkei .N225 de la Bourse de Tokyo a fini dans le vert vendredi, porté par les valeurs liées à l'IA, tandis que les obligations et le yen progressent également dans la perspective d'une réorientation de la stratégie d'investissement des vastes fonds de retraite japonais.

Tokyo a fait savoir vendredi qu'il souhaitait que les fonds de retraite publics du pays renforcent leurs investissements dans des actifs nationaux, une mesure très attendue visant à stimuler le rapatriement des capitaux.

Le Kospi .KS11 de la Bourse de Séoul a fini sur un gain de progressé de 2,5%.

Les Bourses de Chine continentale passent dans le rouge à l'approche de la clôture, l'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations perdant 1,46% tandis que le SSE Composite .SSEC de Shanghaï cédant 0,51%.

La Bourse de Hong Kong .HSI prend en revanche 1,19% et s'apprête à enregistrer sa meilleure performance hebdomadaire depuis plus d'un an.

TAUX / CHANGES

Les rendements des obligations d'État japonaises à 10 ans JP10YTN=JBTC reculent de 10 points de base, à 2,775%, après que le gouvernement a annoncé une réorientation des fonds de retraite vers les actifs nationaux.

Le marché obligataire américain est calme, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR reculant d'un point de base, à 4,5292%, tandis que la maturité à deux ans US2YT=RR ressort quasi inchangé, à 4,1577%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR recule de 2,1 points de base, à 3,0311%, et celui de l'obligation à deux ans

DE10YT=RR perd 1,7 point, à 2,6333%.

Sur le marché des changes, le dollar cède 0,16% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro gagne 0,13% à 1,1443 dollar EUR= .

Le yen JPY= s'apprécie de 0,5% pour s'établir à 161,55 pour un dollar après les annonces sur les fonds de retraite japonais.

PÉTROLE

Les prix du pétrole évoluent peu ce vendredi après les gains de ces derniers jours, les investisseurs restant toutefois attentifs à la situation volatile au Moyen-Orient.

Le Brent LCOc1 cède 0,05% à 76,26 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 est stable à 72,08 dollars.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 10 JUILLET

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Claude Chendjou)

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