Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec précisions sur easyJet, changement de recommandation sur ArcelorMittal)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VINCI SGEF.PA a annoncé avoir remporté un contrat de déploiement et de gestion de bornes de recharge électrique pour poids lourds en Allemagne.

* CARMILA CARM.PA a annoncé la signature d'un accord ferme pour l'acquisition de Grand Quétigny, un centre commercial en Côte-d'Or, pour un montant de 45 millions d'euros.

* SECTEUR AUTOMOBILE - La demande mondiale de véhicules électriques a progressé pour le quatrième mois consécutif en juin, portée par une forte croissance en Europe, tandis que les ventes ont reculé en Chine et en Amérique du Nord, selon les données publiées vendredi par le cabinet de conseil Benchmark Mineral Intelligence.

* VOLKSWAGEN VOWG_p.DE - Le constructeur automobile allemand a annoncé jeudi son intention de réduire considérablement sa gamme de modèles et de diminuer encore ses capacités de production, à la suite d'une réunion de son conseil de surveillance qui s'est tenue le même jour.

* EASYJET EZJ.L - La compagnie aérienne low-cost britannique a annoncé vendredi avoir donné son accord de principe à une offre de rachat de 5,7 milliards de livres sterling (6,69 milliards d'euros) émanant d'Apollo Global

APO.N , écartant ainsi une offre inférieure présentée par son concurrent Castlelake.

L'action easyJet progresse de 9% sur Tradegate avant l'ouverture de la Bourse.

* VODAFONE VOD.L - L'opérateur télécoms émirati E& Group

EAND.AD a annoncé vendredi son intention de céder l'intégralité de sa participation dans Vodafone VOD.L à une société détenue par le groupe familial de Xavier Niel, fondateur d'Iliad, maison mère de Free, pour un montant de 5,95 milliards de dollars (5,2 milliards d'euros).

* ASTRAZENECA AZN.L - Une cour d'appel américaine a confirmé jeudi une décision en faveur d'AstraZeneca concernant des allégations selon lesquelles son médicament phare contre le cancer du poumon, le Tagrisso, aurait enfreint des brevets détenus par Wyeth, une filiale de Pfizer PFE.N .

* ARCELORMITTAL MT.LU - JPMorgan a relevé sa recommantion à "neutre" contre "sous-pondérer" sur la valeur.

* SALZGITTER SZGG.DE - JPMorgan a relevé sa recommandation sur la valeur à "surpondérer" contre "sous-pondérer".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42U0FV

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia)