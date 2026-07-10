UE: Lescure juge "intéressante" la proposition de l'Espagne sur des emprunts communs

Le ministre de l'Economie Roland Lescure à l'Elysée à Paris, le 1er juillet 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Le ministre français de l'Economie Roland Lescure a jugé vendredi "intéressante" la tentative de l'Espagne de remettre sur la table l'idée d'emprunts communs européens, mais rejetée à ce stade par les partisans de la rigueur budgétaire.

Le ministre espagnol des Finances Carlos Cuerpo a présenté jeudi à ses collègues de la zone euro une proposition visant à établir un mécanisme d'emprunt européen, auquel les 27 pourraient participer sur une base volontaire.

Son dispositif prévoit que l'UE emprunte pour le compte des Etats membres, puis leur prête les montants levés, ce qui permettrait d'économiser d'importantes sommes, en profitant des taux d'intérêts généralement avantageux dont l'Europe bénéficie sur les marchés.

"C'est une proposition intéressante parce que généralement, les gens préconisent davantage de dette commune qui viendrait s'ajouter aux dettes nationales", a commenté M. Lescure sur la chaîne Euronews.

"Il y a toutefois un point qui me préoccupe (...) c'est le risque d'aléa moral, le fait qu'un pays transfère sa dette à l'ensemble de la communauté pourrait l'inciter à s'endetter davantage", a-t-il cependant ajouté.

Mais pour "faire de l'euro une monnaie mondiale de premier plan", l'Europe a "besoin de davantage de compétitivité, d'une union des marchés de capitaux, nous avons besoin de tout le paquet", a-t-il dit, car cela ne "passe pas simplement par un transfert de dette".

Cette proposition fait en quelque sorte écho à l'idée émise par le président français Emmanuel Macron, qui défend depuis des mois un recours à l'emprunt pour aider à financer le futur budget de l'UE, afin d'investir davantage dans les secteurs d'avenir.

"C'est un débat qui revient régulièrement, mais la réponse est claire : nous ne le ferons pas", a martelé jeudi Eelco Heinen, le ministre néerlandais des Finances, ajoutant que plutôt que des garanties, "ce qui rendrait la discussion plus facile, c'est que les finances publiques soient d'abord en ordre".

L'idée refait surface alors que les 27 veulent boucler d'ici la fin de l'année les négociations sur ce futur budget (2028-2034). Le prochain sommet européen, en octobre, sera largement consacré à cette question et en particulier au volet des recettes.