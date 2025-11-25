 Aller au contenu principal
CAC 40
7 955,73
-0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe sur de faibles variations avant des indicateurs américains
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 09:47

Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations mardi en matinée après le rebond enregistré la veille, lié à un changement soudain des anticipations de baisses de taux directeurs aux Etats-Unis et à un regain d'appétit pour les valeurs de l'intelligence artificielle (IA), en attendant de nouveaux indicateurs économiques américains.

À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,25% à 7.979,88 points vers 08h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE avance de 0,13%, tandis qu'à Francfort le Dax .GDAXI recule de 0,07%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,24% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,07%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,25%, pratiquement tous ses grands compartiments étant dans le vert, mais sur de faibles gains. Le secteur technologique en Europe .SX8P grignote 0,23%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,09% pour le Dow Jones .DJI , de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,15% pour le Nasdaq .IXIC . Ce repli attendu intervient au lendemain d'une séance dans le vert marquée par un important bond du Nasdaq, qui a enregistré sa meilleure performance quotidienne depuis mai, tandis que le S&P 500 a grimpé à un plus haut journalier depuis un mois.

Plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed), dont John Williams, Christopher Waller et Mary Daly, ont récemment plaidé pour une baisse des taux directeurs en décembre, en raison notamment de la faiblesse du marché du travail.

Cela a fait passer la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux de la Fed le mois prochain de 42% à désormais 81%, selon le baromètre FedWatch de CME Group.

Cette forte variation souligne toutefois la difficulté pour le marché d'intégrer les taux à court terme en l'absence de données économiques, à la suite de la plus longue paralysie des services de l'administration américaine, qui a pris fin le 14 novembre.

Le marché prendra connaissance ce mardi outre-Atlantique des données sur les ventes au détail, de l'indice de confiance Conference Board et des prix à la production, des statistiques susceptibles d'influer sur la tendance qui est pour le moment positive comme en témoigne le recul (-3,28%) de l'indice de la volatilité sur l'Euro Stoxx 50 .V2TX .

En Europe, des publications d'entreprises rythment la séance avec notamment Easyjet EZJ.L qui perd 1,89% malgré un bénéfice d'exploitation annuel supérieur aux attentes.

Kingfisher KGF.L grimpe de 6,19% à la faveur du relèvement de sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année.

Dans le secteur bancaire, ABN Amro ABNd.AS , qui a dit envisager de supprimer 5.200 emplois d'ici 2028, gagne 3,69%, tandis que Deutsche Bank DBKGn.DE recule légèrement alors que la Banque centrale européenne (BCE) étudie des allégations selon lesquelles la banque allemande aurait minimisé les risques dans son bilan, rapporte le FT.

Le groupe suisse EFG International EFGN.S , qui a publié mardi un bénéfice net record sur 10 mois d'environ 320 millions de francs suisses (343,31 millions d'euros), prend 1,63%.

En France, Verallia VRLA.PA abandonne 1,26% alors que le groupe a annoncé le départ de sa directrice financière Nathalie Delbreuve à compter de vendredi.

Du point de vue sectoriel, l'indice de l'aérospatiale et de la défense .SXPARO rebondit de 1,17% après un repli de 2,31% la veille alors que se tient dans l'après-midi une réunion de la "coalition des volontaires" sur l'Ukraine à la suite du plan de paix proposé par les Etats-Unis.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 09:52

    Comme d'habitude on attend le souffle AMERIKAIN

Signaler le commentaire

