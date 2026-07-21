L'Europe ouvre sur de faibles variations, entre Moyen-Orient et résultats d'entreprises

Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations mardi en début de séance, les investisseurs surveillant l'évolution du conflit au Moyen-Orient et analysant une série de résultats d'entreprises.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,03% à 8.337,87 points vers 07h32 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI perd également 0,03% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,30%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E grappille 0,25%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,05% et le Stoxx 600 .STOXX cède 0,01%.

Les opérateurs restent inquiets face à la récente recrudescence des tensions au Moyen-Orient, qui s'est traduite par une dixième nuit consécutive d'attaques entre les États-Unis et l'Iran et menace à nouveau l'approvisionnement énergétique.

On observe toutefois une certaine accalmie dans les prix du brut après des informations relatives aux efforts diplomatiques visant à sauver le protocole d'accord signé par Washington et Téhéran le 17 juin, un représentant iranien de haut rang ayant déclaré lundi à Reuters que les médiateurs avaient proposé une trêve de dix jours.

Le marché analyse également une nouvelle série de résultats d'entreprise publiés au cours des dernières heures.

À Paris, le spécialiste de la santé animale Virbac

VIRB.PA gagne 3,6% après avoir fait état lundi d'une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre et annoncé viser le haut de la fourchette de ses objectifs annuels.

Maurel&Prom MAUP.PA prend 2,4%, l'opérateur pétrolier français ayant publié un bond de 27% de son chiffre d'affaires.

Ailleurs en Europe, Julius Baer BAER.S perd 4,4% et Compass CPG.L 2,5% après leurs publications respectives.

Au niveau sectoriel, la technologie .SX8P progresse de 0,85%, portée par un rebond du secteur des semi-conducteurs déjà observé mardi matin sur les marchés asiatiques.

(Rédigé par Diana Mandiá)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|