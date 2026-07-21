Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Un navire au large de Dubaï, le 15 juillet 2026 aux Emirats arabes unis ( AFP / - )

Voici les derniers développements liés à la guerre au Moyen-Orient, où les hostilités ont repris le 7 juillet entre l'Iran et les Etats-Unis.

. Les sirènes d'alerte aérienne retentissent à Bahreïn

Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti mardi à Bahreïn, après que l'armée du royaume a dit avoir intercepté des attaques de l'Iran, qui vise depuis plusieurs jours ses voisins alliés des Etats-Unis.

"Les sirènes ont été déclenchées. Les citoyens et résidents sont invités à rester calmes et à se rendre dans le lieu sûr le plus proche", a déclaré le ministère de l'Intérieur dans un communiqué publié sur X.

. L'armée jordanienne annonce avoir contré deux attaques iraniennes

L'armée jordanienne a annoncé mardi avoir contré deux attaques iraniennes visant le royaume, dans le cadre des frappes menées par la République islamique en riposte aux bombardements américains sur son sol.

"Les défenses aériennes ont intercepté et abattu trois missiles iraniens à la mi-journée", a déclaré l'armée dans un communiqué, ajoutant qu'il n'y avait pas eu de blessés ou dégâts. Un peu plus tôt, elle avait fait état de l'interception de cinq drones.

Les Gardiens de la Révolution ont confirmé sur leur site Sepah News avoir procédé à une attaque, ciblant selon eux un "complexe abritant des forces terroristes américaines dans la région de Rukban".

. Bahreïn: l'armée fait état de nouvelles attaques iraniennes

Bahreïn a annoncé avoir fait face à de nouvelles attaques de l'Iran mardi, deux semaines après la reprise des bombardements américains contre la République islamique qui riposte en frappant ses voisins du Golfe.

"Les défenses aériennes (...) ont intercepté et contré plusieurs agressions aériennes iraniennes", a déclaré l'armée dans un communiqué publié sur X.

. Liban: l'armée se déploie dans les "zones pilotes" du sud

L'armée libanaise a annoncé mardi avoir entamé son déploiement dans un village du sud du pays dont l'armée israélienne contrôlait les abords, en vertu d'un accord avec Israël sur les "zones pilotes" parrainé par Washington.

Cette mesure intervient alors que le président libanais doit rencontrer mardi Donald Trump à la Maison Blanche. "Les unités militaires ont commencé ce matin à se déployer à Zawtar al-Gharbiya", une localité de la région de Nabatiyé, a annoncé un communiqué de l'armée.

. Cibles militaires américaines visées par l'Iran à Bahreïn et au Koweït

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran, a dit avoir frappé deux systèmes de défense antiaériens et une installation radar sur deux avant-postes américains à Bahreïn.

Les Gardiens ont également affirmé avoir touché des dispositifs de missiles défensifs et des systèmes de réception radar et satellite au Koweït. "L'ennemi devrait se préparer à des vagues de drones et à des attaques de missiles encore plus décisives et puissantes", après cette attaque d'installations de repérage, ont-ils dit dans un communiqué diffusé par l'agence Irna.

Dans une déclaration portée par la télévision d'Etat, l'armée iranienne a indiqué avoir frappé "trois importantes bases" utilisées par l'armée américaine au Koweït avec des drones suicide. Sur celle d'Arifjan, elle explique avoir visé des bâtiments administratifs et des systèmes de localisation, une hélistation sur celle d'Al-Udairi, et un baraquement sur la base aérienne Ahmad Al-Jaber.

. Nouvelles frappes américaines

L'armée américaine a annoncé lundi avoir conclu une dixième nuit de bombardements consécutive contre l'Iran.

"Les forces américaines ont frappé des centres de commandement militaire, des capacités maritimes, des sites de lancement de missiles et de drones, ainsi que des systèmes de défense antiaériens iraniens afin de diminuer la faculté de l'Iran à continuer d'attaquer les navires commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz", a expliqué dans un communiqué sur X le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

. L'Iran dit avoir stoppé deux pétroliers dans le détroit d'Ormuz

"Deux pétroliers non-conformes qui tentaient de passer par la dangereuse route Sud du détroit d'Ormuz ont été stoppés après que des explosions ont provoqué d'importants incendies à leur bord", ont déclaré les Gardiens dans un communiqué diffusé par l'agence officielle Irna.

L'agence de sécurité maritime britannique UKMTO avait fait état plus tôt d'un navire touché par un "projectile non-identifié" à huit milles nautiques (15 kilomètres environ) au nord-est de Limah, à Oman. Dans un rapport ultérieur, elle a précisé que l'équipage du bateau avait évacué.

. Pétrole en baisse

Les prix du pétrole reculent mardi, avec l'espoir d'efforts diplomatiques intensifiés au Moyen-Orient, en dépit de la poursuite des frappes et de l'annonce par les rebelles houthis du Yémen d'un blocus de l'Arabie saoudite.

Vers 06H30 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial du brut, perdait 0,96% à 88,36 dollars (pour livraison en septembre), après avoir bondi lundi et atteint son plus haut niveau depuis mai, au-delà de 90 dollars.

Le prix du baril de WTI nord-américain cédait 0,88% à 82,50 dollars (pour livraison en août).