"Une nouvelle dynamique" : Jean Castex remplace le PDG de SNCF Voyageurs et annonce un changement d'"orientations stratégiques"

Jean Castex à Bully-les-Mines, dans le Pas-de-Calais le 7 avril 2026. ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Christophe Fanichet était à la tête de SNCF Voyageurs depuis sa création le 1er janvier 2020, il "garde toute la confiance" de Jean Castex, indique le groupe ferroviaire public dans un communiqué.

Un chamboule-tout. Ce mardi 21 juillet, le patron de la SNCF Jean Castex a annoncé une réorganisation de la gouvernance de la filiale SNCF Voyageurs, dont l'actuel PDG Christophe Fanichet, architecte de l'ouverture à la concurrence, va être remplacé par deux personnes. L'objectif affiché : "impulser (...) de nouvelles orientations stratégiques".

Christophe Fanichet, qui était à la tête de SNCF Voyageurs depuis sa création le 1er janvier 2020, "va changer de fonctions au sein du groupe" et "garde toute la confiance" de Jean Castex, indique le groupe ferroviaire public dans un communiqué. Il sera remplacé par Laurent Trevisani, actuel directeur général délégué stratégie et finances du groupe SNCF, qui "présidera le conseil d'administration" de SNCF Voyageurs, et Jean-Aimé Mougenot, actuel directeur TER délégué, qui en sera le directeur général, selon le communiqué.

A la tête de la SNCF depuis huit mois, Jean Castex souhaite ainsi "impulser une nouvelle dynamique et de nouvelles orientations stratégiques, à partir d'un bilan très positif", souligne le groupe dans son communiqué. "Je tiens à remercier chaleureusement Christophe Fanichet, qui garde toute ma confiance, pour son engagement et la contribution déterminante qu'il a apportée au développement de SNCF Voyageurs depuis sa création en 2020", a déclaré l'ex-Premier ministre, cité dans le communiqué.

SNCF Voyageurs a enregistré des résultats commerciaux très positifs

Une réorganisation de la société anonyme SNCF Voyageurs, "fondée sur le principe de décentralisation, de performance et d'unité du groupe ferroviaire", sera déployée "début 2027" en "lieu et place du projet 'Destination 2030'", échafaudé et soutenu par Christophe Fanichet depuis plusieurs mois, détaille le groupe. "Une nouvelle gouvernance sera mise en place, après consultation des instances compétentes", ajoute l'entreprise ferroviaire.

La filiale SNCF Voyageurs est issue de la réforme ferroviaire de 2018. Elle prévoyait l'arrivée de la concurrence sur les rails français avec la transformation de l'EPIC SNCF en holding, avec plusieurs grandes filiales, dont SNCF Voyageurs, chargée de la commercialisation des billets et du fonctionnement de tous les trains voyageurs de la SNCF, des TGV aux trains régionaux en passant par les grandes lignes Intercités et les trains de nuit. Le projet "Destination 2030" était un programme de transformation interne de SNCF Voyageurs pour faire fonctionner l'entreprise avec les dizaines de filiales locales en cours de création dans les régions, au fur et à mesure de l'ouverture à la concurrence des lots de lignes ferroviaires.

Il prévoyait notamment une nouvelle organisation par marchés, avec d'un côté les TGV, de l'autre les trains régionaux (TER en province et Transilien en Ile-de-France) et les Intercités. SNCF Voyageurs a enregistré des résultats commerciaux très positifs, avec notamment une croissance de près de 20% de la fréquentation des TGV entre 2019 et 2025. Cette filiale a modernisé la flotte ferroviaire avec des commandes de nouveaux trains, mais elle souffre de nombreuses critiques au sein des voyageurs, en particulier ceux des lignes Intercités, et du personnel qui a mené une grève massivement suivie le 10 juin pour demander notamment un arrêt de la filialisation du groupe.