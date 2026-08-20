L'Europe ouvre en légère baisse, méfiance à l'égard du marché obligataire

Les principales Bourses européennes reculent légèrement jeudi en début de séance, dans un contexte de prudence face aux turbulences du marché obligataire mondial et d'impasse diplomatique au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,03% à 8.499,33 points vers 07h23 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,32% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E abandonne 0,08%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,11% et le Stoxx 600 .STOXX 0,09%.

Le Trésor américain a annoncé mercredi son intention de doubler ses rachats de dette à long terme, une réaction à l'envolée des coûts de financement dans un contexte d'augmentation des dépenses publiques et de craintes inflationnistes liées à la guerre au Moyen-Orient.

Cette mesure a entraîné une baisse immédiate des rendements mercredi, même si celle-ci s'atténue jeudi matin et ne devrait pas dissiper les inquiétudes sur les marchés de la dette souveraine, qui touchent également l'Allemagne et la France.

Les analystes de CPRAM Julien Daire et Bastien Drut soulignent dans une note la "conjonction de facteurs" à l'origine de ces tensions, notamment le choc pétrolier lié au conflit en Iran, l'accélération des émissions obligataires des hyperscalers, le changement de communication de la Réserve fédérale (Fed) et la poursuite du resserrement quantitatif (QT) de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque du Japon (BoJ), qui amplifie la pression haussière sur les rendements mondiaux.

Les craintes inflationnistes restent par ailleurs vives alors que les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran sont dans l'impasse, ce qui maintient les prix du pétrole au-dessus de 90 dollars le baril.

Aux valeurs, Michelin MICP.PA gagne 2% après un relèvement de recommandation de la part de JP Morgan.

Le détaillant britannique de vêtements de sport JD Sports

JD.L plonge de 10% après avoir revu à la baisse sa prévision de bénéfice.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|