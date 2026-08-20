Orages: quatre départements du Centre-Est en vigilance orange jeudi soir, la Corse vendredi

Six départements du sud-est de la France sont placés jeudi soir en vigilance orange pour les orages ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Quatre départements du centre-est de la France sont encore en vigilance orange pour les orages jeudi soir, tandis que la Corse passera au même niveau d'alerte vendredi matin, indique Météo-France dans son dernier bulletin.

Le niveau de vigilance sur l'île de Beauté pourrait même encore être relevé au niveau supérieur "en cours de nuit si le scénario du maximum de vent violent prend une trajectoire nette", prévient Météo-France dans son bulletin de 20H00.

Le Var et les Alpes-Maritimes sont sortis de la vigilance orange en fin de journée, mais le prévisionniste appelle la prudence concernant des orages accompagnés de fortes précipitations en fin de nuit de jeudi à vendredi.

Les Hautes-Alpes, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère sont eux sous vigilance orange jusqu'à minuit.

Des orages "ont déjà éclaté sur les départements en orange, occasionnant des pluies intenses, parfois proches de 50 mm en 1 heure, ainsi qu'une forte activité électrique", relève Météo-France.

À Grenoble, le discours de la patronne des Écologistes Marine Tondelier aux universités d'été de son parti, initialement prévu jeudi soir, a été reporté à vendredi en raison des intempéries attendues.

Sur les quatre départements rhône-alpins, "des intensités horaires de l'ordre de 30 à 40 mm" de précipitations sont attendues, voir 80 à 100 mm si les orages s'avèrent peu mobiles.

Ils peuvent être accompagnés de grêle, de fortes rafales et d'une activité électrique importante.

Dans les Alpes-Maritimes et le Var, de nombreux événements, dont des festivals, marchés nocturnes ou sorties sportives ont été annulés jeudi, et les parcs, jardins et cimetières ont été fermés au public.

Le préfet du Var, Simon Babre, faisant état de 1.000 foyers privés d'électricité lors d'un premier épisode orageux, a appelé les habitants à "éviter les déplacements".

Les autorités redoutent des inondations, notamment dues au phénomène de ruissellement sur des sols secs après de longues phases de canicule et des incendies.

Vendredi matin, seuls les deux départements corses seront placés en vigilance orange orages et devraient être traversés de 06H00 à 09H00 par "une ligne orageuse très active", accompagnée potentiellement "de violentes rafales avec de fortes précipitations et de la grêle ainsi que du foudroiement important".

Sur l'île, l'accès aux massifs forestiers, cours d'eau, plans d'eau et aux sentiers de randonnées est "interdit" de jeudi 20H00 à vendredi 23H00, annoncent les préfectures de Corse.

L'ensemble des activités de pleine nature (randonnées, VTT, canyoning, etc.) sont également interdites et "les personnes présentes sur le sentier GR20 sont invitées à se mettre en sécurité au sein des refuges" pendant cette période, précisent les préfectures de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Ces mesures exceptionnelles ont été prises par crainte que les intempéries meurtrières du 18 août 2022 en Corse, ne se reproduisent.

Des orages, avec des vents extrêmement violents de plus de 200 km/h et non prévus, avaient alors fait cinq morts à travers l'île et provoqué des dégâts énormes. Quelques 12.500 personnes venant de différents campings avaient été "mises en sécurité" dans des écoles ou des centres sportifs de toute l'île pour la nuit.