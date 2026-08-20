Tennis: absent depuis des mois, Alcaraz annonce son "retour" pour l'US Open

L'Espagnol Carlos Alcaraz lors de l'Open d'Australie, le 30 janvier 2026 ( AFP / WILLIAM WEST )

Le temps commençait à devenir long. Absent depuis plus de quatre mois en raison d'une blessure à un poignet, l'Espagnol Carlos Alcaraz a enfin annoncé jeudi son "retour" à la compétition, en vue de l'US Open fin août.

"Je suis de retour", a déclaré avec le sourire l'actuel N.2 mondial dans une très courte vidéo publiée sur son compte Instagram.

Le Murcien de 23 ans avait déclaré forfait pour le Masters 1000 de Madrid fin avril en raison d'une blessure au poignet droit, et n'avait pas retrouvé les courts depuis.

Pour ajouter aux spéculations, il avait encore repoussé son retour début août en déclarant forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, un tournoi qui se dispute actuellement et sert traditionnellement de préparation à l'US Open, le quatrième et dernier Grand Chelem de la saison, où "Carlito" doit défendre son titre.

Pour marquer son retour, l'Espagnol a décidé jeudi de jouer la carte de l'originalité. Toujours sur son compte Instagram, il se livre à un petit échange écrit avec Fabrizio Romano, un journaliste italien spécialisé dans les transferts et connu sur les réseaux sociaux pour confirmer ceux-ci d'une formule en anglais: "here we go" ("allons-y").

"Carlos Alcaraz fera son retour sur les circuits à l'US Open après avoir été éloigné (des courts) plusieurs mois en raison d'une blessure au poignet droit", a écrit jeudi le journaliste aux près de 50 millions d'abonnés sur le compte Instagram de l'Espagnol. "Here we go", répond le joueur aux sept titres en Grand Chelem.

Sinner incertain

Cette annonce vient donc clore une période de doutes sur l'état de santé du Murcien, même si les experts avaient souligné à plusieurs reprises la sensibilité d'une telle blessure à un poignet pour un joueur de tennis.

L'Espagnol va pouvoir reprendre le cours d'une saison qui l'avait vu débuter dans la peau du numéro un mondial, et par un nouveau titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie.

La suite avait été moins joyeuse. Mi-avril, quelques jours après avoir perdu son trône au profit de son grand rival italien Jannik Sinner, Carlos Alcaraz avait été contraint de se retirer du tournoi ATP 500 de Barcelone, point de départ de sa série de forfaits.

Il avait vu successivement l'Allemand Alexander Zverev lui succéder au palmarès à Roland-Garros puis Sinner remporter Wimbledon.

Son retour en vue de l'US Open intervient au moment même où l'Italien est à son tour contrarié par des pépins physiques.

Victime d'une grosse défaillance physique sous la canicule au 2e tour de Roland-Garros fin mai, Jannik Sinner n'a en effet plus joué depuis son titre à Wimbledon le 12 juillet.

Il a d'abord été contraint de renoncer au Masters 1000 de Montréal avant d'annoncer faire lui aussi l'impasse sur Cincinnati, en évoquant des douleurs à un genou.

"Mon genou droit me fait mal et, même si nous avons travaillé dur avec mon équipe médicale, je dois accepter que je ne suis pas encore prêt pour la compétition", avait déclaré l'Italien le 9 août.

Alors que le début de l'US Open approche, il n'a toujours pas confirmé sa participation.