L'Europe ouvre en hausse prudente, les PMI manufacturiers attendus
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 09:22

Les principales Bourses européennes sont en hausse prudente lundi en début de séance, avant une nouvelle semaine de résultats d'entreprises et la publication des données sur l'activité manufacturière dans la zone euro.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,05% à 8.116,71 points vers 08h15 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,43% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,13%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,18%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 gagne 0,19% et le Stoxx 600 .STOXX avance de 0,17%.

Les résultats des entreprises restent au centre de l'attention en Europe en cette première semaine de novembre. Après la publication de Ryanair RYA.I , qui perd plus de 2% dans les premiers échanges à la Bourse de Dublin, d'autres suivront dans les prochains jours, comme Novo Nordisk NOVOb.CO ou Puma PUMG.DE .

La région est à la traîne par rapport aux États-Unis en termes de croissance des bénéfices, avec une augmentation de seulement 0,4% au troisième trimestre, selon LSEG IBES, contre une progression de 13,8% pour les entreprises du S&P .SPX .

Aux États-Unis, après ceux des "Sept Magnifiques" la semaine dernière, les résultats d'autres grandes entreprises du secteur technologique, en plein essor grâce à l'intelligence artificielle (IA), seront publiés dans les prochains jours, parmi lesquelles les fabricants de semi-conducteurs Advanced Micro Devices AMD.O , Qualcomm QCOM.O et la société d'analyse de données Palantir PLTR.O .

La politique monétaire invite par ailleurs à la prudence, alors que le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, a affirmé la semaine dernière, à l'issue de la réunion de la banque centrale, qu'une nouvelle réduction en décembre n'était pas garantie, ce qui a refroidi les marchés.

Les données définitives sur l'activité manufacturière des pays de la zone euro en octobre seront publiées à partir de 8h50 GMT, ce qui pourrait en outre peser sur la tendance.

Aux valeurs, Orange ORAN.PA , qui a déclaré vendredi avoir conclu un accord non-engageant avec Lorca pour acquérir l'intégralité de l'opérateur espagnol MasOrange, prend 2%.

Le groupe d'ingénierie navale GTT GTT.PA , qui a relevé vendredi ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de d'Ebitda, prend 4,3%.

Ailleurs en Europe, Campari CPRI.MI perd 5% alors que la police fiscale italienne a déclaré vendredi avoir saisi des actions d'une valeur de 1,29 milliard d'euros auprès d'une holding basée au Luxembourg qui contrôle le groupe italien de boissons, pour fraude fiscale présumée.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
256,1200 USD NASDAQ +0,50%
CAC 40
8 146,48 Pts Euronext Paris +0,31%
DAV CAM MIL
5,906 EUR MIL -2,12%
DAX
24 149,06 Pts XETRA +0,80%
EURO STOXX 50
5 696,10 Pts DJ STOXX +0,60%
FTSE 100
9 733,88 Pts FTSE Indices +0,17%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
181,7000 EUR Euronext Paris +5,89%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
ORANGE
14,1450 EUR Euronext Paris +2,24%
PALANTIR TECHNOLOGIES
200,4700 USD NASDAQ +3,04%
PUMA
18,130 EUR XETRA -1,57%
Pétrole Brent
64,53 USD Ice Europ -0,83%
Pétrole WTI
60,72 USD Ice Europ -0,25%
QUALCOMM
180,9000 USD NASDAQ +2,05%
RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 840,20 Pts CBOE +0,26%
STOXX Europe 600
574,10 Pts DJ STOXX +0,39%
