Le procès de l'assassinat de l'avocat corse Sollacaro en 2012 s'est ouvert

Des policiers et des experts légistes le 16 octobre 2012 devant une station-service d'Ajaccio, en Corse, après que l'avocat Antoine Sollacaro a été abattu dans sa voiture ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Le procès de l'assassinat de l'avocat Antoine Sollacaro en 2012 à Ajaccio s'est ouvert lundi à Aix-en-Provence, avec un important dispositif de sécurité mais en l'absence de Jacques Santoni, instigateur présumé de ce crime retentissant.

Trois membres présumés de la bande criminelle corse du Petit Bar doivent être jugés jusqu'à mi-décembre pour leur rôle supposé dans cet assassinat rarissime d'un avocat.

Mais comme prévu Jacques Santoni, commanditaire et "cerveau" du crime, selon l'accusation qui s'appuie principalement sur les déclarations d'un repenti, était absent, a constaté la présidente de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à l'ouverture du procès.

Tétraplégique depuis un accident de moto en 2003, il n'a pas comparu à ses derniers procès et n'est pas incarcéré malgré une peine de 13 ans de prison pour blanchiment prononcée en juin à Marseille.

Une expertise médicale avait conclu la semaine dernière à l'incompatibilité de son état de santé avec sa comparution devant la cour d'assises, mais l'accusation estime que des aménagements sont possibles afin qu'il soit jugé en personne. Une salle avec un lit médicalisé a d'ailleurs été aménagée près de la salle d'audience, a constaté l'AFP.

La question de son éventuelle comparution forcée, de la disjonction de son cas ou d'un renvoi du procès devrait dominer l'ouverture des débats, après la constitution de la cour, composée de la présidente, trois assesseurs (magistrats professionnels) et six jurés. Cinq jurés supplémentaires ont également été tirés au sort.

L'assassinat le 16 octobre 2012 d'Antoine Sollacaro, ancien bâtonnier d'Ajaccio, défenseur d'Yvan Colonna ou de l'ex-dirigeant nationaliste Alain Orsoni, avait été qualifié "d'onde de choc" par Christiane Taubira, alors ministre de la Justice.

Il avait été abattu de cinq balles dans la tête par des assaillants à moto alors qu'il venait d'acheter son journal comme tous les matins dans la même station-service d'Ajaccio.

Outre Jacques Santoni - qui aurait selon l'accusation organisé l'assassinat sur fond de rivalité entre bandes criminelles -, le tireur présumé, André Bacchiolelli, est poursuivi et présent dans le box des accusés.

Un troisième homme, Mickaël Ettori, présenté par l'accusation comme un "proche lieutenant de Jacques Santoni" et en fuite depuis 2020, sera jugé en son absence.

- Repenti masqué -

Antoine Sollacaro en train de téléphoner devant le tribunal de Paris, le 16 mars 2009 ( AFP / Bertrand GUAY )

Le repenti Patrick Giovannoni est également poursuivi pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'une autre tentative d'assassinat, jointe à l'affaire. Il est installé dos à la salle et comparaîtra avec "un masque" a indiqué la présidente. Son avocat, Me Laurent-Franck Liénard, a confirmé lundi qu'il allait "demander le huis-clos" pour protéger son client.

La veuve de la victime, Jeannine Farioli-Sollacaro, qui a dit craindre une "mascarade" de procès, et les deux enfants de l'avocat étaient présents dans la salle d'audience.

Son fils Paul Sollacaro, également avocat, avait mis "au défi" vendredi Jacques Santoni de venir en personne réitérer devant la cour ses protestations d'innocence.

"Le Petit Bar" à Ajaccio, en Corse, le 8 avril 2013 ( AFP / STRINGER )

Les trois accusés nient les faits.

L'arme du crime n'a pas été retrouvée et aucun ADN n'a permis de confondre les auteurs, mais la juge d'instruction indique dans son ordonnance de mise en accusation s'être notamment appuyée sur les déclarations de Patrick Giovannoni.

"Petite main" et gestionnaire du stock d'armes de la bande du Petit Bar selon les enquêteurs, il a obtenu en 2015 le statut de repenti et a affirmé avoir reçu les confidences de Jacques Santoni, qui aurait déclaré après la mort de l'avocat: "C'est nous qui avons tapé".

Outre la famille, le Conseil national des barreaux et la Conférence des bâtonniers sont partie civile et représentés au procès.