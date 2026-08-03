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L'Europe ouvre dans le vert, tirée par le Moyen-Orient
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 09:28
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Les principales Bourses européennes sont dans le vert en début de séance lundi, les marchés saluant les perspectives d'avancées diplomatiques au Moyen-Orient, qui permettent une chute des cours pétroliers.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,97% à 8.591,93 points vers 07h20 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 1,19% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,01%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E avance de 0,71%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,27% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,29%.

Alors que la guerre au Moyen-Orient s'éternise depuis fin février et que les craintes inflationnistes tourmentent les marchés, les déclarations du président américain Donald Trump en faveur quant à des discussions avec l'Iran suscitent des espoirs.

Donald Trump a déclaré dimanche que des discussions avec Téhéran se tiendraient ce lundi, refusant toutefois de fixer une date butoir pour un accord, après avoir annoncé auparavant renoncer à attaquer l'Iran dans l'espoir d'une entente rapide sur la réouverture du détroit d'Ormuz.

Face à ces déclarations, les cours pétroliers chutent de plus de 5%, le Brent LCOc1 s'établissant à 83,48 dollars le baril.

Aux valeurs, Mersen CBLP.PA grimpe de 11,1% au gré d'un changement de recommandation de la part de RBC, se hissant en tête du SBF 120

Dans le sillage de la chute des cours pétroliers, Air France-KLM AIRF.PA prend 4,8%, tandis que TotalEnergies abandonne 1,9%, lanterne rouge du CAC, le géant pétrolier et gazier ayant par ailleurs annoncé des accords avec Shell

SHEK.L et KKR KKR.N .

Ailleurs en Europe, AstraZeneca AZN.L perd 6,9% à la suite de discussions préliminaires avec Bristol Myers Squib en vue d'une fusion, selon une source.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|

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12,6100 EUR Euronext Paris +5,00%
ASTRAZENECA
11 841,000 GBX LSE -6,26%
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FTSEurofirst 300 Index - Perso
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KKR & CO
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MERSEN
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Pétrole Brent
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79,49 USD Ice Europ -9,77%
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651,48 Pts DJ STOXX +0,35%
TOTALENERGIES
75,5400 EUR Euronext Paris -1,15%
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HAFFNER ENERGY
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