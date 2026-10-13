L'Europe ouvre dans le vert, les semi-conducteurs limitent les gains

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes progressent mardi ‌en début de séance, aidées par l'accalmie du compartiment obligataire, tandis que les investisseurs analysent ​la première vague de résultats d'entreprises au troisième trimestre.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs limitent toutefois les gains.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,28% à 7.855,14 points vers 07h33 GMT. ​À Francfort, le Dax avance de 0,18% et à Londres, le FTSE 100 avance de 0,88%.

L'indice EuroStoxx 50 perd 0,13%, ​le FTSEurofirst 300 gagne 0,36% et le ⁠Stoxx 600 progresse de 0,37%.

Les marchés d'actions entament la séance sur une note plutôt ‌positive, les cours du pétrole reculant malgré le contexte géopolitique tendu au Moyen-Orient et les rendements obligataires baissant dans la foulée, tandis que ​la première vague de résultats ‌d'entreprises entraîne une certaine volatilité.

L'action géant du luxe LVMH hésite dans ⁠les premiers échanges (-1,65%) après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes la veille. Selon Jefferies, malgré les difficultés rencontrées par Louis Vuitton, la dynamique est robuste dans d'autres divisions du ⁠groupe, notamment Sephora, les ‌montres et joaillerie ainsi que les vins et spiritueux.

Publicis, qui a confirmé ⁠mardi ses prévisions pour l'ensemble de l'année après avoir publié une croissance organique supérieure ‌aux attentes au titre du troisième trimestre, grappille 0,77%.

Ailleurs en Europe, le ⁠fabricant suisse de parfums et d'arômes Givaudan grimpe de 6,4% après ⁠avoir annoncé une croissance ‌organique de son chiffre d'affaires nettement supérieure aux attentes pour le troisième trimestre.

Le moral est ​sombre parmi les entreprises du secteur des ‌semi-conducteurs, qui enregistrent un net recul à l'ouverture, dans le sillage de leurs homologues de Wall Street la ​veille. Aux craintes liées aux dépenses colossales du secteur dans la course à l'IA s'ajoute la concurrence croissante des rivaux chinois, en particulier CXMT.

ASMI perd 3,6%, ASML ⁠3,2% et Besi 2,5% à Amsterdam, tandis qu'Infineon abandonne 4,4% à Francfort et et STMicroelectronics reculent de plus de 4% à Paris.

Le compartiment technologique du Stoxx affiche une baisse de 1,78%.

Les Bourses asiatiques ont également connu mardi une forte vague de ventes touchant les fabricants de puces, le titre Samsung ayant reculé de 8% et celui de SK Hynix ​de 10%.

(Rédigé par Diana Mandiá)