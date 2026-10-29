L'Europe ouvre dans le vert, les résultats rassurent avant la BCE

Les principales Bourses européennes sont en hausse en début de séance jeudi, l'avalanche de résultats rassurant les investisseurs, qui se préparent à découvrir l'issue de la réunion de politique monétaire de la BCE.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,86% à 7.954,99 points vers 08h35 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,55% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,55%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,06%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,43% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,45%.

Alors que les marchés appréhendaient vraisemblament la matinée la plus chargée en publications financières de la saison des résultats trimestriels en Europe, la majorité des valeurs françaises réagissent dans le vert.

Les opérateurs se penchent désormais sur la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), attendue plus tard dans la journée.

Tandis qu'un maintien des taux, dans le sillage de la Réserve fédérale américaine (Fed) la veille, est largement anticipé, les marchés seront toutefois attentifs aux commentaires ressortant de la réunion afin d'affiner leurs perspectives.

Les interrogations liées aux tensions sur la dette souveraine française et la succession de la présidente Christine Lagarde pourraient notamment susciter davantage d'intérêt que la décision sur les taux en elle-même.

En patientant, les investisseurs prendront connaissance à 10h00 GMT de l'indice du sentiment économique en zone euro pour le mois d'octobre.

Aux valeurs, Mersen CBLP.PA grimpe de 7,6% et se hisse en tête du SBF 120 .SBF120 , après que le groupe industriel français a relevé ses prévisions annuelles.

Lanterne rouge du SBF 120, Pluxee PLX.PA plonge de 13,3% après avoir annoncé ses objectifs pour 2027 et "un scénario de réajustement plus étendu au Brésil".

Ailleurs en Europe, Shell SHEL.L s'octroie 3,2% après avoir enregistré au troisième trimestre son meilleur bénéfice net ajusté depuis 2022.

Le fabricant allemand de vêtements de sport Adidas

ADSGn.DE progresse de 2,5% après avoir confirmé ses résultats préliminaires ainsi que ses prévisions.

Outre-Pyrénées, la banque espagnole BBVA BBVA.MC perd 5,7% après ses résultats au troisième trimestre.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|