L'Europe ouvre dans le vert avec l'espoir sur les prix de l'énergie
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 09:24

Les principales Bourses européennes sont dans le vert en début de séance vendredi, en rebond au terme d'une semaine mouvementée, alors que le conflit au Moyen-Orient ne montre pas de signes d'apaisement, bien que Washington ait apporté un peu de soulagement en ouvrant la porte à la possibilité d'une intervention pour limiter la hausse des prix de l'énergie.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,41% à 8.078,44 points vers 08h17 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,70% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,31%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,38%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,25% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,26%.

Alors que les bombardements incessants d'Israël et des Etats-Unis sur l'Iran se poursuivent depuis samedi et que le conflit continue de s'étendre, les prix du pétrole baissent vendredi, pour la première fois depuis l'éclatement du conflit, soulagés par les signes d'une possible intervention de l'État américain pour endiguer la hausse des prix du brut.

Un haut responsable de la Maison blanche a annoncé jeudi que le département du Trésor américain devrait annoncer des mesures visant à lutter contre la hausse des prix de l'énergie, notamment des mesures potentielles concernant le marché à terme du pétrole.

"Chaque jour qui passe, l'interruption des activités à Ormuz aura deux conséquences majeures sur le pétrole : l'impossibilité de stocker 20 millions de barils par jour et l'absence d'approvisionnement mondial, ce qui pourrait faire grimper les prix mondiaux de l'énergie", a déclaré Priyanka Sachdeva, analyste chez Phillip Nova.

Aux valeurs, le secteur européen de la défense progresse, toujours porté par le conflit au Moyen-Orient, le compartiment sectoriel .SXPARO prenant 1,4%, tiré par Dassault Aviation (3,5%) et Thales (2,1%) en France, ou encore Rheinmetall

RHMG.DE , Hensoldt HAGG.DE , TKMS TKMS.DE et Renk R3NK.DE (+2,4% à +6,6%).

Atos ATOS.PA emporte 4%, après avoir bondi de plus de 8% dans les premiers échanges, le groupe français de logiciels en difficulté ayant fait état de résultats annuels supérieurs à ses propres objectifs et annoncé ses perspectives de croissance pour 2026, 2027 et 2028.

Lufthansa LHAG.DE progresse de 2,8%, également après ses résultats annuels et perspectives 2026.

(Rédigé par Augustin Turpin, edité par Benoit Van Overstraeten)

