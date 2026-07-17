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L'Europe ouvre dans le rouge, le Moyen-Orient pèse sur les résultats
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 09:44

Les principales Bourses européennes sont dans le rouge en début de séance vendredi, les publications de résultats étant plombées par la situation au Moyen-Orient, alors que la réunion de politique monétaire de Francfort approche.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,51% à 8.335,10 points vers 07h32 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI lâche 0,50% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,15%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E recule de 0,78%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,39% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,38%.

Alors que la saison des résultats s'accélère, les marchés restent vigilants face à la situation au Moyen-Orient où les hostilités ont repris depuis plusieurs jours, en dépit d'un cessez-le-feu signé entre Téhéran et Washington il y a un mois.

L'armée américaine a mené de nouvelles frappes en Iran pour la sixième nuit consécutive "afin de détériorer davantage les capacités militaires iraniennes", tandis que l'Iran a riposté en visant des cibles militaires américaines dans la région.

Tout en gardant un oeil sur le conflit, les opérateurs prendront connaissance à 09h00 GMT des données finales sur l'inflation en zone euro pour le mois juin.

Ces chiffres s'avéreront cruciaux en amont de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne, jeudi prochain.

Aux valeurs, les semi-conducteurs triment dans le sillage de leurs pairs asiatiques, STMicroelectronics STMPA.PA et Soitec

SOIT.PA perdant respectivement 5,7% et 4,1%.

À Paris, DBV Technologies DBV.PA chute de 5,1% au lendemain de la publication de ses résultats deuxième trimestre.

À Londres, Burberry BRBY.L plonge de 5,3%, le groupe de luxe ayant indiqué à l'occasion de la publication de ses résultats que le conflit au Moyen-Orient avait pesé sur les dépenses en Europe.

Ailleurs en Europe, le constructeur suédois de camions Volvo Group VOLVb.ST progresse de 2,5% tandis que le constructeur automobile Volvo Cars VOLCARb.ST chute de 9%, tous deux après la publication de leurs résultats respectifs.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|

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FTSEurofirst 300 Index - Perso
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641,52 Pts DJ STOXX -0,34%
VOLVO B ORD
346,400 SEK LSE Intl +1,97%
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