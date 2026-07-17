Incendies et "Adblue": des normes antipollution entravent l'action des camions de pompiers, alertent les Sdis

Confrontés aux feux, les sapeurs-pompiers de Gironde sonnent l'alarme face aux conséquences de règles anti-pollution sur le fonctionnement de leurs engins. Certains systèmes de sécurité sont aussi pointés du doigt.

(illustration) ( AFP / JOEL SAGET )

"Il nous faut des moteurs simples, robustes, résistants et résilients". En pleine saison des incendies en France, les pompiers doivent aussi composer avec les effets de normes environnementales qui affectent la disponibilité de leurs camions, alertent plusieurs responsables et élus.

La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) a ainsi appelé jeudi 16 juillet à une "adaptation urgente" pour les véhicules de secours des normes imposées en matière d'émissions et de dispositifs antipollution, arguant des difficultés opérationnelles liées à ces technologies. "Un camion de sapeurs-pompiers n'est pas un camion comme les autres", souligne la FNSPS dans un communiqué. Dans son viseur, l'application du Système SCR AdBlue, qui permet de réduire les émissions d'oxyde d'azote en sortie des pots d'échappement des véhicules lourds thermiques, mais aussi la norme Euro mise en place par l'Union européenne en 1988 pour les véhicules lourds (normes Euro 0 à VI), afin de limiter les émissions de polluants liées aux transports routiers.

Des systèmes de sécurité qui brident la liberté d'action des pompiers

Ces nouvelles normes tendent à des moteurs "certes moins polluants" mais "plus complexes, plus technologiques, plus fragiles. Or il nous faut des moteurs simples, robustes, résistants et résilients", explique à l'AFP le lieutenant-colonel Raphaël Thillaye du Boullay. Des ratés ont été constatés, affirme le lieutenant-colonel Thillaye du Boullay, notamment autour des sondes en sortie de moteur, qui peuvent entraîner des "indisponibilités de véhicules et sont "rarement rentrées en quantité", suscitant des problèmes de disponibilité de pièces.

Le responsable de la Fédération des sapeurs-pompiers de France énumère par ailleurs "les vraies difficultés" pour les pompiers sur le terrain des systèmes de sécurité embarqués du GSR (General Safety Regulation): détection de lignes continues qui empêche de doubler, détection d'obstacles qui fait freiner ou stopper le véhicule, caméra anti-somnolence. Mardi, la députée PS de Gironde Pascale Got a interpellé le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez sur le SCR AdBlue.

Les services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) "sont confrontés, sur le terrain, à des difficultés croissantes liées au fonctionnement de ce dispositif qui peut entraîner, en cas de défaillance technique, de défaut de détection ou d'absence de liquide, une limitation automatique des performances du moteur, voire une impossibilité de redémarrage du véhicule", dit-elle dans sa question écrite. Elle demande au gouvernement "d'engager des discussions avec les autorités européennes afin d'obtenir une dérogation spécifique pour les véhicules d'incendie et de secours ou, à défaut, permettre la mise en œuvre d'aménagements techniques".

Pour les véhicules lourds de normes Euro IV, Euro V et Euro VI, les exigences en matière d'émissions polluantes, en particulier en matière d'oxyde d'azote, ont conduit les constructeurs à utiliser un système de traitement par réduction catalytique sélective (ou Selective Catalytic Reduction).