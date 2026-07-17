 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe ouvre dans le rouge, le Moyen-Orient pèse sur les résultats
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 09:45

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes sont ‌dans le rouge en début de séance vendredi, les publications de résultats ​étant plombées par la situation au Moyen-Orient, alors que la réunion de politique monétaire de Francfort approche.

À Paris, le CAC 40 perd 0,51% à 8.335,10 points ​vers 07h32 GMT. À Francfort, le Dax lâche 0,50% et à Londres, le FTSE 100 prend ​0,15%.

L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,78%, le ⁠FTSEurofirst 300 de 0,39% et le Stoxx 600 de 0,38%.

Alors que ‌la saison des résultats s'accélère, les marchés restent vigilants face à la situation au Moyen-Orient où les hostilités ont repris ​depuis plusieurs jours, en ‌dépit d'un cessez-le-feu signé entre Téhéran et Washington il y ⁠a un mois.

L'armée américaine a mené de nouvelles frappes en Iran pour la sixième nuit consécutive "afin de détériorer davantage les capacités militaires iraniennes", tandis que ⁠l'Iran a riposté ‌en visant des cibles militaires américaines dans la région.

Tout en ⁠gardant un oeil sur le conflit, les opérateurs prendront connaissance à 09h00 ‌GMT des données finales sur l'inflation en zone euro pour ⁠le mois juin.

Ces chiffres s'avéreront cruciaux en amont de la ⁠réunion de politique ‌monétaire de la Banque centrale européenne, jeudi prochain.

Aux valeurs, les semi-conducteurs triment dans ​le sillage de leurs pairs asiatiques, ‌STMicroelectronics et Soitec perdant respectivement 5,7% et 4,1%.

À Paris, DBV Technologies chute de 5,1% au lendemain ​de la publication de ses résultats deuxième trimestre.

À Londres, Burberry plonge de 5,3%, le groupe de luxe ayant indiqué à l'occasion de la ⁠publication de ses résultats que le conflit au Moyen-Orient avait pesé sur les dépenses en Europe.

Ailleurs en Europe, le constructeur suédois de camions Volvo Group progresse de 2,5% tandis que le constructeur automobile Volvo Cars chute de 9%, tous deux après la publication de leurs résultats respectifs.

(Rédigé par Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
84,49 USD Ice Europ -0,44%
Pétrole WTI
79,73 USD Ice Europ -0,01%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un trench-coat Burberry
    Burberry: Les ventes aux USA compensent l'impact de la guerre en Iran sur l'Europe au T1
    information fournie par Reuters 17.07.2026 09:45 

    Burberry ‌a affiché vendredi une croissance du chiffre ​d'affaires conforme aux attentes des analystes au premier trimestre grâce à une forte consommation aux ​États-Unis, le groupe soulignant que le conflit au Moyen-Orient ​avait pesé sur les ⁠dépenses touristiques ... Lire la suite

  • L'illustration montre le logo Volvo
    Volvo Cars enregistre une baisse du bénéfice au T2
    information fournie par Reuters 17.07.2026 09:45 

    Volvo Cars ‌a fait état vendredi d'une baisse de son bénéfice au ​deuxième trimestre par rapport aux trois premiers mois de l'année, mais espère accélérer sa reprise avec les livraisons du ​nouveau modèle électrique EX60 dans les mois à venir. Le constructeur automobile ... Lire la suite

  • Le chantier d'un centre de données à Hino, dans la préfecture de Tokyo, au Japon, le 30 juin 2026 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )
    Zettaoctets contre ensoleillement: au Japon, la résistance aux centres de données de l'IA
    information fournie par AFP 17.07.2026 09:22 

    "C'est un projet affreux", lâche Yoriko Kitagawa, 94 ans, une habitante de longue date de Hino, dans la banlieue de Tokyo, où doit être construit l'un des plus récents centres de données du Japon. "Plus j'en apprends, plus je m'inquiète." La multiplication de ces ... Lire la suite

  • COMPAGNIE DE L'ODET : La tendance baissière peut reprendre
    COMPAGNIE DE L'ODET : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 17.07.2026 09:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
24,04 -1,23%
Pétrole Brent
84,5 -0,42%
CAC 40
8 348,37 -0,35%
KALRAY
7,41 -5,00%
SOITEC
85,96 -4,68%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank