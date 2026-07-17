L'Europe ouvre dans le rouge, le Moyen-Orient pèse sur les résultats

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes sont ‌dans le rouge en début de séance vendredi, les publications de résultats ​étant plombées par la situation au Moyen-Orient, alors que la réunion de politique monétaire de Francfort approche.

À Paris, le CAC 40 perd 0,51% à 8.335,10 points ​vers 07h32 GMT. À Francfort, le Dax lâche 0,50% et à Londres, le FTSE 100 prend ​0,15%.

L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,78%, le ⁠FTSEurofirst 300 de 0,39% et le Stoxx 600 de 0,38%.

Alors que ‌la saison des résultats s'accélère, les marchés restent vigilants face à la situation au Moyen-Orient où les hostilités ont repris ​depuis plusieurs jours, en ‌dépit d'un cessez-le-feu signé entre Téhéran et Washington il y ⁠a un mois.

L'armée américaine a mené de nouvelles frappes en Iran pour la sixième nuit consécutive "afin de détériorer davantage les capacités militaires iraniennes", tandis que ⁠l'Iran a riposté ‌en visant des cibles militaires américaines dans la région.

Tout en ⁠gardant un oeil sur le conflit, les opérateurs prendront connaissance à 09h00 ‌GMT des données finales sur l'inflation en zone euro pour ⁠le mois juin.

Ces chiffres s'avéreront cruciaux en amont de la ⁠réunion de politique ‌monétaire de la Banque centrale européenne, jeudi prochain.

Aux valeurs, les semi-conducteurs triment dans ​le sillage de leurs pairs asiatiques, ‌STMicroelectronics et Soitec perdant respectivement 5,7% et 4,1%.

À Paris, DBV Technologies chute de 5,1% au lendemain ​de la publication de ses résultats deuxième trimestre.

À Londres, Burberry plonge de 5,3%, le groupe de luxe ayant indiqué à l'occasion de la ⁠publication de ses résultats que le conflit au Moyen-Orient avait pesé sur les dépenses en Europe.

Ailleurs en Europe, le constructeur suédois de camions Volvo Group progresse de 2,5% tandis que le constructeur automobile Volvo Cars chute de 9%, tous deux après la publication de leurs résultats respectifs.

(Rédigé par Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)