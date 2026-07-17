L'Europe ouvre dans le rouge, le Moyen-Orient pèse sur les résultats

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
Les principales Bourses européennes sont dans le rouge en début de séance vendredi, les publications de résultats étant plombées par la situation au Moyen-Orient, alors que la réunion de politique monétaire de Francfort approche.
À Paris, le CAC 40 perd 0,51% à 8.335,10 points vers 07h32 GMT. À Francfort, le Dax lâche 0,50% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,15%.
L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,78%, le FTSEurofirst 300 de 0,39% et le Stoxx 600 de 0,38%.
Alors que la saison des résultats s'accélère, les marchés restent vigilants face à la situation au Moyen-Orient où les hostilités ont repris depuis plusieurs jours, en dépit d'un cessez-le-feu signé entre Téhéran et Washington il y a un mois.
L'armée américaine a mené de nouvelles frappes en Iran pour la sixième nuit consécutive "afin de détériorer davantage les capacités militaires iraniennes", tandis que l'Iran a riposté en visant des cibles militaires américaines dans la région.
Tout en gardant un oeil sur le conflit, les opérateurs prendront connaissance à 09h00 GMT des données finales sur l'inflation en zone euro pour le mois juin.
Ces chiffres s'avéreront cruciaux en amont de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne, jeudi prochain.
Aux valeurs, les semi-conducteurs triment dans le sillage de leurs pairs asiatiques, STMicroelectronics et Soitec perdant respectivement 5,7% et 4,1%.
À Paris, DBV Technologies chute de 5,1% au lendemain de la publication de ses résultats deuxième trimestre.
À Londres, Burberry plonge de 5,3%, le groupe de luxe ayant indiqué à l'occasion de la publication de ses résultats que le conflit au Moyen-Orient avait pesé sur les dépenses en Europe.
Ailleurs en Europe, le constructeur suédois de camions Volvo Group progresse de 2,5% tandis que le constructeur automobile Volvo Cars chute de 9%, tous deux après la publication de leurs résultats respectifs.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer