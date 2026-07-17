Burberry: Les ventes aux USA compensent l'impact de la guerre en Iran sur l'Europe au T1

Un trench-coat Burberry

Burberry ‌a affiché vendredi une croissance du chiffre ​d'affaires conforme aux attentes des analystes au premier trimestre grâce à une forte consommation aux ​États-Unis, le groupe soulignant que le conflit au Moyen-Orient ​avait pesé sur les ⁠dépenses touristiques en Europe.

Les ventes à magasins ‌comparables de Burberry ont progressé de 5%, conformément aux prévisions des analystes, ​tandis que ‌les ventes dans la région Europe ⁠et Moyen-Orient ont reculé de 3%, a précisé la marque de luxe britannique.

Joshua Schulman, directeur ⁠général, a ‌déclaré qu'il se concentrait sur les ⁠deux marchés "incontournables" que sont les États-Unis ‌et la Chine pour Burberry, dans ⁠le cadre d'efforts pour relancer la ⁠marque de ‌luxe.

Cette stratégie semble porter ses fruits pour le ​groupe qui a ‌fait état d'une hausse de 9% du chiffre d'affaires en ​Chine au premier trimestre, porté par les clients de la "génération Z". Sur ⁠le continent américain, les ventes ont progressé de 12% sur un an grâce à l'arrivée de nouveaux clients.

(Rédigé par Helen Reid et Yamini Kalia ; version française Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)