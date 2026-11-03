L'Europe ouvre dans le rouge, la géopolitique et la "tech" pèsent en attendant les midterms

Les principales Bourses européennes reculent lundi en début de séance, la conjonction des craintes géopolitiques et d'un scrutin électoral décisif aux États-Unis décourageant les prises de risque, tandis que le secteur technologique reste source d'inquiétude.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,54% à 8.004,29 points vers 08h33 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,80% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,41%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E perd 0,89%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,58% et le Stoxx 600 .STOXX 0,57%.

Le pétrole Brent, dont le cours a reculé de 10% la veille sur fond d'espoirs concernant les négociations pour mettre fin au conflit entre Washington et Téhéran, s'affiche mardi en légère hausse (+1,4%), alors que les Etats-Unis ont effectué des frappes contre l'île iranienne de Qeshm, située dans le détroit d'Ormuz.

Ces attaques viennent dans une certaine mesure contrecarrer les espoirs de progrès dans les négociations visant à mettre fin au conflit entre les deux pays, qui avaient favorisé ces dernières heures un apaisement sur les marchés de l'énergie.

Les élections de mi-mandat qui se tiennent ce mardi aux Etats-Unis, dont le résultat devrait influencer la dernière partie du mandat du président Donald Trump, imposent également la prudence.

"Une large victoire des démocrates aux élections de mi-mandat pourrait impacter les obligations du Trésor et les valeurs technologiques. Les électeurs de certains Etats clés décideront s'il convient de freiner le développement des centres de données sur leur territoire", écrit dans une note César Pérez Ruiz, responsable des investissements chez Pictet Wealth Management.

"Nous restons relativement prudents sur la période à venir sur les marchés, même si le scénario le plus probable est celui d'une victoire démocrate plus ou moins forte, mais qui ne ferait qu'équilibrer le rapport de force politique outre-Atlantique, limitant les mesures extrêmes et trop clivantes à partir de l'entrée en fonction du nouveau Congrès le 3 janvier 2027", estiment pour leur part les analystes de LBP AM.

Les investisseurs doivent également composer avec une avalanche de résultats d'entreprises, le tout dans un contexte de craintes renouvelées concernant le secteur de l'intelligence artificielle (IA), qui a pesé lundi sur les indices de la Bourse de New York et s'est également fait sentir sur les marchés asiatiques, puis désormais sur l'Europe, où le compartiment technologique du Stoxx 600 .SX8P cède 2%, plombé par le recul des actions du secteur des semi-conducteurs.

Sur le reste des valeurs, l'action Alstom ALSO.PA perd encore près de 7%, poursuivant ainsi son recul après une journée noire la veille (-26%), suite à la révision à la baisse de ses prévisions annuelles.

A Paris également, Coface COFA.PA cède 1,53% après la publication de ses résultats lundi soir, tandis que Rubis

RUBF.PA avance en revanche de 2,75%, les investisseurs saluant le bond de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Ailleurs en Europe, Bayer BAYGn.DE grimpe de 5,7% après avoir relevé sa prévision de bénéfice pour 2026, tandis que Zalando ZALG.DE perd 4,26% malgré un chiffre d'affaires trimestriel légèrement supérieur aux attentes.

Associated British Foods ABF.L , qui a annoncé mardi prévoir une nouvelle baisse de son bénéfice cette année, abandonne 2,39% à Londres.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|