Eviden (Atos) lance un nouveau loch électromagnétique pour les drones

Eviden annonce, via sa marque BEN Marine, le lancement de SMX, son nouveau loch électromagnétique qualifié pour une pression de 30 bars (300 mètres), dont l'électronique est intégralement embarquée dans le capteur et qui répond aux contraintes de miniaturisation exigées par les forces navales.

Conçu pour les drones de surface et les drones sous-marins (chasseurs de mines, torpilles, sous-marins humides, missiles...), SMX fournit en continu la vitesse réelle de déplacement avec une très grande précision. Il s'adresse également aux drones civils et à ceux destinés à la recherche océanographique.

SMX transmet directement les données de vitesse sur un bus normalisé (NMEA), qui assure leur circulation entre les différents capteurs et le système de navigation du drone, garantissant ainsi leur synchronisation. La calibration et le diagnostic peuvent être effectués à distance.

Dans la continuité du SM 2 000, le SMX s'appuie sur une technologie électromagnétique qui constitue un facteur de différenciation majeur pour les opérations sous-marines ou de surface, car il n'émet aucun signal acoustique. Compact, d'une masse inférieure à 2 kg, il bénéficie également de la qualification MIL-STD.

La fabrication du capteur, de même que son assemblage et sa qualification, est réalisée sur le site de production de systèmes critiques d'Eviden à Aix-en-Provence. Les équipes BEN Marine assurent également le maintien en conditions opérationnelles des lochs électromagnétiques.