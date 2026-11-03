La Bourse de Paris en baisse, plombée par la tech

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris recule mardi, entraînée par les valeurs technologiques dans le sillage de Wall Street et de l'Asie, tandis que les investisseurs attendent l'issue des élections américaines de mi-mandat.

Le CAC 40 perdait 0,54 % vers 10H00, soit 43,56 points, à 8.004,13 points. Lundi, l'indice vedette avait gagné 0,98% à 8.047,69 points.

"Les investisseurs réduisent leur prise de risque avant les élections de mi-mandat américaines, alors que les interrogations sur le rendement des investissements dans l'intelligence artificielle gagnent du terrain", résume John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement de Cité Gestion.

Lundi à New York, le Nasdaq, riche en valeurs technologiques, a perdu 1,07%, plombé par les fabricants de puces. Après la clôture, Apple a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel record mais prévu une marge brute rognée par la flambée du prix des puces mémoire.

A Paris, les valeurs technologiques étaient en première ligne: les fabricants de puces STMicroelectronics (-3,12 % à 41,87 euros) et Soitec (-2,94 %) reculaient dans le sillage de leurs homologues américains et asiatiques.

Les sociétés de services informatiques suivaient, avec Alten qui cédait 3,53%, Teleperformance 3,24 %, Sopra Steria 2,47 %, Capgemini 2,44 % et l'éditeur de logiciels Dassault Systèmes 2,34 %.

"Aujourd'hui, les marchés vont se tourner vers les élections de mi-mandat aux Etats-Unis", notent les analystes de Natixis.

"La contestation des élections ou le retard de validation de celles-ci est l'un des risques majeurs à très court terme pour les marchés", prévient Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche de LBP AM.

Les premiers bureaux de vote ouvrent à 11H00 GMT sur la côte est des Etats-Unis et les premiers résultats sont attendus dans la nuit.

Le pétrole repartait à la hausse, le Brent prenant 2,05 % à 106,92 dollars vers 10H00, après avoir chuté de plus de 7 % lundi.

Le taux d'emprunt de la France à dix ans remontait à 4,94 %, contre 4,90 % lundi, et celui de l'Allemagne à 3,31 %, contre 3,29 %. L'écart entre les deux mesure la méfiance des investisseurs envers la dette française.

Alstom poursuit sa chute

Alstom accusait la plus forte baisse du SBF 120 (-8,86 % à 10,65 euros), au lendemain d'un plongeon de 26,09 % provoqué par l'effondrement de sa prévision de marge pour l'exercice 2026-2027.

ArcelorMittal reculait de 3,68 % à 53,46 euros et Sartorius Stedim Biotech de 3,21 % à 217 euros.

bioMérieux en tête

À l'inverse, BioMérieux prenait la tête du SBF 120 (+3,54 % à 93,60 euros). Le spécialiste du diagnostic a publié un chiffre d'affaires de 1,04 milliard d'euros au troisième trimestre, en hausse de 8,1 % à taux de change et périmètre constants, et a confirmé ses objectifs annuels.

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