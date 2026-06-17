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L'Europe globalement stable avant les décisions de la Fed
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 09:25

Les principales Bourses européennes sont pratiquement stables à l'ouverture mercredi, dans un contexte d'attentisme aussi bien au niveau géopolitique que sur l'évolution des taux directeurs des banques centrales.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,06% à 8.4443,07 points vers 07h00 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,03% et à Francfort, le Dax .GDAXI abandonne 0,41%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E recule de 0,02% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,01%. Le Stoxx 600 .STOXX reflue de 0,01%, pénalisé en premier par les ressources de base.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,08% pour le Dow Jones .DJI au lendemain de son record, un rebond de 0,29% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une progression de 0,76% pour le Nasdaq .IXIC .

Le nouveau président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Kevin Warsh doit conclure ce mercredi sa première réunion du FOMC, le comité de politique monétaire, dans un contexte de chute des cours du pétrole mais de perspective de paix fragile entre les Etats-Unis et l'Iran, offrant ainsi un contexte favorable au maintien des taux directeurs à leur niveau actuel, comme l'anticipent les opérateurs.

L'attention du marché se portera sur son vote, sa conférence de presse et la manière dont il expliquera les perspectives.

Kevin Warsh n'est pas partisan de la "forward guidance", cet indicateur de l'évolution future de la politique monétaire du Conseil des gouverneurs, et pourrait choisir de s'abstenir de fournir une projection sur le loyer de l'argent dans le cadre des perspectives économiques trimestrielles publiées par la banque centrale américaine. Il a cependant été choisi par le président américain Donald Trump pour baisser les taux directeurs et, face à une inflation supérieure à l'objectif fixé par la Fed et à un marché de l'emploi solide, les investisseurs anticipent plutôt un resserrement monétaire dans les mois à venir.

C'est dans ce contexte que ses propos seront particulièrement scrutés alors que le marché n'anticipe pas de baisses de taux aux Etats-Unis avant mi-2027.

Outre la Fed, en Europe, la décision de la Riksbank suédoise est attendue à 7h30 GMT, tandis que celle de la Banque d'Angleterre (BoE) est prévue jeudi alors que l'inflation britannique est restée stable en mai à 2,8% sur un an mais décéléré à 0,2% sur un mois.

Sur le plan géopolitique, le contenu précis de l'accord USA-Iran commence à être rendu public avant la signature officielle du document prévue vendredi. La réouverture prévue vendredi du détroit d'Ormuz et l'annonce d'une levée des sanctions sur le pétrole iranien ont fait reculer les cours du pétrole sous le seuil des 80 dollars le baril après une chute d'environ 5% mardi. Mais les cours pétroliers se stabilisent désormais.

"Les marchés sont globalement en train de supprimer la prime de risque géopolitique intégrée dans les cours du pétrole", note Priyanka Sachdeva, analyste marchés chez Phillip Nova.

"Cela dit, le chemin vers la normalisation reste loin d'être simple. Si les accords politiques progressent, le trafic physique de pétroliers dans le détroit n'a pas encore complètement repris", ajoute-t-elle.

Aux valeurs, le secteur de la tech en Europe .SX8P est bien orienté (+0,31%) alors que s'ouvre à Paris le salon VivaTech où plus de 180.000 visiteurs, start-ups, investisseurs, responsables politiques et dirigeants d'entreprises, dont Jeff Bezos d'Amazon AMZN.O , sont attendus, dans le cadre de discussions portant autant sur la géopolitique et les politiques publiques que sur la technologie elle-même.

Medincell MEDCL.PA plonge de 12,2% après avoir fait état mardi d'une aggravation de sa perte opérationnelle pour son exercice 2025-2026.

Essilorluxottica ESLX.PA recule légèrement, de 0,27%, ne profitant pas de l'annonce de son accord avec Applied Materials

AMAT.O dans les optiques intelligentes pour lunettes connectées.

HSBC HSBA.L , qui a lui a annoncé un partenariat dans l'IA avec Google Cloud, filiale d'Alphabet GOOGL.O , monte de 0,12%.

BMW BMWG.DE chute de 7% après avoir abaissé ses prévisions pour cette année sur fond du ralentissement du marché chinois, de la guerre en Iran, de la détérioration du moral des consommateurs et de la hausse des coûts de l'énergie. Le secteur de l'automobile en Europe .SXAP abandonne 2,8%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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