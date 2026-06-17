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2.000 euros en actions gratuites : comment Décathlon veut répondre à la grogne de ses salariés
information fournie par Boursorama avec Media Services 17/06/2026 à 11:13

Cette annonce de la direction fait suite à un mouvement de grève suivi par plus d'un millier d'employés, qui réclament des hausses de salaires pendant que le groupe enregistre des performances solides.

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Decathlon, dont plus d'un millier d'employés s'étaient mis en grève en France début juin pour demander des hausses de salaires, a annoncé le versement de 2.000 euros en actions gratuites en moyenne à la majorité de ses 103.000 salariés dans le monde.

Cette somme sera "attribuée à chaque collaborateur éligible de Decathlon, dans tous les pays où nous opérons. En magasin. En production. En logistique. Pour tout le monde, quel que soit le poste ou l'ancienneté", a écrit mardi 16 juin soir le directeur général du groupe, Javier Lopez Segovia, sur son compte LinkedIn.

Pour être éligibles, les salariés doivent avoir au moins trois mois d'ancienneté à ce jour et "toujours faire partie de l'équipe le 16 juin 2029, sans interruption de contrat", précise Decathlon dans les commentaires, sous la publication. "Les actions seront acquises au bout de trois ans" et leur valeur "suivra la croissance de l'entreprise que nous construisons ensemble", a ajouté M. Lopez Segovia.

Actuellement, "56.000 'Decathloniens' sont déjà actionnaires" et avec cette offre ce nombre "pourrait atteindre 90.000", a souligné le dirigeant, nommé en mars 2025.

"Un bel effet d'annonce"

Cette annonce intervient 10 jours après une grève de plus d'un millier d'employés de Decathlon, qui fête ses 50 ans cette année, pour réclamer une hausse des salaires après que l'entreprise spécialiste des articles de sport a enregistré un bénéfice net en hausse de 16% en 2025.

La disponibilité des actions dans trois ans "ne répond pas aux problématiques de pouvoir d'achat immédiat, des fins de mois difficiles des salariés qui ont les plus bas salaires malheureusement", a réagi à l'AFP Sébastien Chauvin, délégué syndical central CFDT chez Decathlon, dénonçant "un bel effet d'annonce et beaucoup de com’". "C'est bien d'avoir pensé à partager, mais ce serait bien aussi de temps en temps de revenir sur terre et de demander aux salariés ce dont ils ont vraiment besoin", a-t-il ajouté, précisant qu'une réunion jeudi de l'intersyndicale doit décider d'éventuelles futures mobilisations.

L'enseigne de la galaxie Mulliez (Auchan, Leroy Merlin, Kiabi etc.) possède 1.902 magasins dans le monde.

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