Théâtre: la pièce "Passeport" de Michalik programmée dans le Tarn le 27 janvier

Alexis Michalik au Théâtre de la Renaissance, à Paris, le 19 janvier 2024 ( AFP / JOEL SAGET )

La pièce de théâtre "Passeport" d'Alexis Michalik, déprogrammée par la municipalité RN de Castres, sera présentée le 27 janvier dans le Tarn, a indiqué mercredi le président PS du département, Christophe Ramond.

Cette représentation aura lieu au parc de loisirs Cap'Découverte, à une douzaine de kilomètres au nord d'Albi, "parce qu'une démocratie forte n’a pas peur des oeuvres qui interrogent leur époque. Elle leur donne la parole", écrit M. Ramond dans un communiqué.

La ministre de la Culture a condamné mardi "l'annulation" à Castres de ce spectacle, déjà reprogrammé, depuis cette annulation, le 19 décembre prochain par la mairie PS de Lomme, près de Lille, afin de "résister" à la "censure".

"Je condamne cette annulation d'un spectacle au seul motif que son sujet n'est pas en phase avec les choix politiques du maire de Castres", a déclaré Catherine Pégard lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

La semaine dernière, son auteur et metteur en scène, Alexis Michalik, avait dénoncé l'annonce qui lui avait été faite par la mairie, passée aux mains du RN en mars, de déprogrammer sa pièce, récit de parcours d'exilés, attendue initialement en février 2027.

Le maire Florian Azéma avait estimé auprès de l'AFP que la pièce, si "c'est la promotion des clandestins et (...) un traitement assez particulier des forces de l'ordre, évidemment", ne correspondait pas "à ce (qu'il) avai(t) défendu pendant la campagne".

Dans un communiqué, l'élu se juge victime d'un "certain milieu pseudo-culturel, et surtout très politisé" qui crie "à la censure contre une mairie gérée par des élus qui ne leur plaisent pas".