Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,08% pour le Dow Jones .DJI , mais une hausse de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une progression de 0,63% pour le Nasdaq .IXIC :

* INTEL INTC.O grimpe de 5,1% en avant-Bourse. Le groupe annoncé mardi soir que la nouvelle génération de son procédé de fabrication 18A était entrée en phase de production d'essai, le fabricant de puces constatant une forte demande pour ses processeurs centraux (CPU).

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Plus de 180.000 visiteurs, start-ups, investisseurs, responsables politiques et dirigeants d'entreprises, dont Jeff Bezos d'AMAZON AMZN.O , doivent assister à Paris au salon VivaTech prévu jusqu'au 20 juin, où les discussions devraient porter autant sur la géopolitique et les politiques publiques que sur la technologie elle-même. Outre Amazon, les responsables d'Anthropic, OpenAI, ALPHABET GOOGL.O et IBM IBM.N sont également attendus.

* EXXON MOBIL XOM.N a signé un accord préliminaire pour fournir du gaz naturel liquéfié (GNL) à Zululand Energy Terminal (ZET), qui deviendra, une fois son terminal construit, le premier site d'importation de GNL en Afrique du Sud, ont annoncé mercredi les deux groupes.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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