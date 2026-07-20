L'Europe finit en ordre dispersé, prudence face à la situation au Moyen-Orient

* En Europe, le CAC 40 a gagné 0,02% et le Stoxx 600 a perdu 0,30%

* Wall Street en ordre dispersé à mi-séance

* Les Houthis ont annoncé un blocus naval contre l'Arabie-Saoudite

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé lundi, les développements sur la situation au Moyen-Orient ayant contrecarré un rebond observé plus tôt, la prudence restant de mise.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a gagné 0,02% à 8.340,11 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a pris 0,06% tandis qu'à Londres, le FTSE 100 .FTSE a cédé 0,71%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reculé de 0,06%, le FTSEurofirst 300

.FTEU3 de 0,35% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,30%.

Alors que la semaine a ouvert sur un neuvième jour consécutif de bombardements américains en Iran, un haut responsable iranien a indiqué à Reuters que des médiateurs ont transmis à Téhéran une proposition prévoyant un cessez-le-feu de dix jours afin de trouver les moyens de relancer l'accord provisoire conclu en juin.

Dans le même temps, les Houthis du Yémen, proches de l'Iran, ont annoncé un blocus naval contre l'Arabie saoudite avec effet immédiat, a déclaré leur porte-parole militaire dans un discours télévisé, ce qui a freiné le regain d'optimisme sur les marchés.

Ces développements géopolitiques viennent s'immiscer parmi les résultats d'entreprises, tandis que la saison des publications trimestrielles s'intensifie.

La situation au Moyen-Orient reste surveillée d'encore plus près par les investisseurs, afin d'y déceler des perspectives pour les marchés, alors que la Banque centrale européenne (BCE) tient jeudi sa réunion de politique monétaire.

"La baisse des prix de l'énergie, une inflation de juin plus faible que prévu, une progression des salaires compatible avec l'objectif d'inflation et une croissance économique atone suggèrent que les risques penchent en faveur d'un nombre de hausses de taux inférieur à celui actuellement anticipé par les marchés, même si le niveau d'incertitude demeure élevé", a écrit dans une note Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez PIMCO.

Outre-Manche, Andy Burnham a été officiellement nommé lundi Premier ministre britannique, devenant ainsi le septième à occuper ces fonctions depuis le référendum sur le Brexit, il y a dix ans.

Le travailliste a promis lundi une "réinitialisation" complète du pays, avec un "nouveau modèle politique et un nouveau modèle économique", tout en indiquant qu'il présenterait mardi de nouvelles mesures pour aider les ménages, avant de dévoiler plus tard dans l'année une stratégie sur dix ans pour le pays.

La présentation du gouvernement, attendue sous peu, suscite l'intérêt des marchés, le nom de la personne qui succédera à Rachel Reeves au ministère des Finances constituant l'un des principaux enjeux du nouvel exécutif, tandis que la ministre de l'Intérieur sortante, Shabana Mahmood, apparaît favorite pour ce poste.

PÉTROLE

Les cours pétroliers oscillent après une envolée à plus de 90 dollars le baril de Brent en début de séance.

Les marchés énergétiques restent en alerte face à la possibilité d'un cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, conjuguée à l'annonce d'un blocus par les Houtis en Arabie-Saoudite.

"Compte tenu des volumes exportés par l'Arabie saoudite via le port de Yanbu, ce sont des quantités importantes de pétrole qui sont potentiellement menacées", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

"Le marché attend probablement de voir comment les Houthis vont tenter d’imposer ce blocus (...) C’est sans doute la raison pour laquelle le marché n’a pas réagi plus vivement, mais il s’agit clairement d’une source de préoccupation supplémentaire qui pourrait entraîner un nouveau resserrement du marché pétrolier", a-t-il ajouté.

Le Brent LCOc1 abandonne 0,12% à 87,79 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 cède 0,47% à 82,12 dollars.

VALEURS

À Paris, Exosens EXENS.PA a gagné 4,88%, après que Kepler Cheuvreux a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

Le compartiment des énergies fossiles .SXEP a engistré le meilleur gain sectoriel de la séance (+0,98%), tiré par l'incertitude entourant les flux d'approvisionnement en pétrole, les Houthis du Yémen ayant annoncé un blocus naval contre l'Arabie saoudite avec effet immédiat.

La compagnie aérienne à bas prix irlandaise Ryanair RYA.I a perdu 4,47% à la suite de la publication de ses résultats, faisant état d'un bénéfice inférieur aux attentes au premier trimestre.

À WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, Wall Street évolue en ordre dispersé, le Dow Jones .DJI perdant 0,25%, tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq Composite .IXIC avancent respectivement de 0,35% et de 0,74%.

LES INDICATEURS DU JOUR

En Allemagne, les prix à la production ont décéléré à +1,8% en juin sur un an, montrent les données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique, après +2,2% en mai et contre des attentes à +1,9%.

Sur un mois, les prix à la production ont reculé de 0,3%, alors que le consensus tablait sur une baisse de 0,2% après +0,3% en mai.

CHANGES

Le billet vert s'apprécie, les rebondissements sur la situation au Moyen-Orient bénéficiant aux valeurs refuge, tandis que la livre sterling recule par rapport à ses plus hauts de la matinée alors qu'Andy Burnham a officiellement pris ses fonctions de Premier ministre britannique.

"Les informations en provenance du Moyen-Orient sont très contradictoires : d'un côté, la situation semble s'aggraver, de l'autre, on assiste apparemment à une nouvelle tentative de dernière minute pour parvenir à un nouveau cessez-le-feu, et c'est la raison pour laquelle les cours du pétrole ont baissé", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef des marchés chez Bannockburn Capital Markets à New York.

Le dollar gagne 0,23% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro perd 0,24% à 1,1411 dollar EUR= .

Alors qu'Andy Burnham a été officiellement pris ses fonctions de Premier ministre britannique, la livre sterling recule de 0,28% face au dollar EUR= , 0,03% face à l'euro.

TAUX

Outre-Atlantique, alors que les marchés anticipent au moins un relèvement des taux de la Réserve fédérale d’ici la fin de l’année, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR prend 5,3 points de base à 4,5937% et le deux ans US2YT=RR avance de 5,1 points de base à 4,2232%.

Outre-Rhin, tandis que les marchés évaluent à 80% la probabilité d'un nouveau relèvement d'ici la fin de l'année, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR grappille 0,4 point de base à 3,1515% et le deux ans DE10YT=RR grignote 0,5 point de base à 2,7822%.

À SUIVRE MARDI 21 JUILLET : nL8N43J1EV

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|