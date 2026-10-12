L'Europe finit dans le vert, le pétrole sous pression

* En Europe, le CAC 40 a gagné 0,38% et le Stoxx 600 a pris 0,56%

* Wall Street en ordre dispersé à mi-séance

* Le pétrole augmente, le baril de Brent à $106

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, les cours pétroliers augmentant face aux incertitudes entourant l'annonce d'une trêve énergétique entre la Russie et l'Ukraine, en plus des tensions au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a gagné 0,38% à 7.832,88 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a avancé de 0,72% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a pris 0,99%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a progressé de 0,37%, le FTSEurofirst 300

.FTEU3 de 0,53% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,56%.

Les investisseurs tentent d'évaluer la teneur des annonces du président américain Donald Trump à propos d'une "trêve énergétique" entre la Russie et l'Ukraine, que ni Moscou ni Kyiv n'entérinent.

Face à la pression des prix élevés de l’énergie à l’approche des élections de mi-mandat américaines, le 3 novembre, Donald Trump a pris au dépourvu Kyiv et ses alliés européens en annonçant dimanche un "cessez-le-feu énergétique" et un accord visant à acheter du diesel à la Russie.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a indiqué dans la foulée ne pas avoir été informé d'une telle trêve, déclarant au site d'information Axios que l'annonce du président américain constituait "une surprise" pour lui.

Les déclarations du président américain ont contribué pendant un temps à un recul des cours pétroliers, avant qu'ils ne repartent à la hausse.

Le Brent LCOc1 augmente de 1,93% à 106,74 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 progresse de 2,03% à 93,71 dollars.

Volodimir Zelensky a accusé lundi la Russie d’avoir violé le cessez-le-feu en question, après que des frappes ont visé plusieurs sites énergétiques.

Les développements du conflit au Moyen-Orient restent également dans la ligne de mire des investisseurs, les attaques meurtrières perpétrées contre l'aéroport international de Ryad, en Arabie Saoudite, jetant une ombre sur la perspective d'un éventuel accroissement de l'offre d'hydrocarbures sur le marché.

En parallèle, la saison des résultats du troisième trimestre s'ouvre avec les ventes de LVMH après-clôture, avant les publications des grandes américaines à compter de mardi.

Alors que l'intelligence artificielle (IA) s'annonce de nouveau sous les feux de la rampe, les investissements massifs dans les infrastructures en la matière soutiennent la croissance mondiale qui devrait se maintenir cette année à environ 3% malgré la crise énergétique, a déclaré lundi la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.

VALEURS

À Paris, Vallourec VLLP.PA a gagné 3,83% après avoir remporté un contrat majeur avec TotalEnergies TTEF.PA (+0,57%) pour le champ gazier d'Absheron en Azerbaïdjan.

Ailleurs en Europe, Nordex NDXG.DE a progressé de 3,90% après que le fabricant d'éoliennes terrestres a annoncé que ses prises de commandes de projets au troisième trimestre avaient augmenté de 30% en glissement annuel.

À WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI gagne 0,49%, tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX cède 0,02% et que le Nasdaq Composite

.IXIC recule de 0,31%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Aucun indicateur majeur n'était attendu en Europe et aux États-Unis.

CHANGES

La volatilité des cours pétroliers profite aux valeurs refuge, le billet vert se maintenant près de son plus haut niveau depuis environ un an et demi.

Le dollar gagne 0,33% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro perd 0,36% à 1,1161 dollar EUR= .

TAUX

Les marchés obligataires sont à la peine face à la nouvelle hausse des prix de l'énergie, tandis que le déficit français continue d'inquiéter.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a cédé 0,2 point de base à 3,4746%, tout comme le deux ans DE10YT=RR à 3,1174%.

Le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR a lâché 0,3 point de base à 4,8957%. Le deux ans FR10YT=RR a abandonné 0,2 point de base à 3,6445%.

Le "spread", ou écart de rendement, entre les rendements allemand et français à dix ans DE10FR10=RR s'est légèrement creusé, s'établissant à 142 points de base.

À SUIVRE MARDI 13 OCTOBRE : nL8N45V1FC

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|