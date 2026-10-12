LVMH: Ventes inférieures aux prévisions au T3 avec le recul de la division mode et maroquinerie

Défilé printemps/été 2027 de Louis Vuitton pendant la Fashion Week de Paris

Le groupe de luxe français LVMH ‌a fait état lundi d'une croissance organique de ses ventes inférieure aux attentes ​des analystes au troisième trimestre, la demande pour ses marques de mode et de maroquinerie s'étant détériorée en raison de la faiblesse du marché en Chine.

Détenteur de ​plus de 70 marques dont Louis Vuitton, Dior ou les champagnes Moët et Chandon, LVMH a fait état ​de ventes de 18,50 milliards d'euros sur ⁠le trimestre, en croissance organique de 1% par rapport à la même ‌période en 2025.

Elles s'avèrent légèrement inférieures aux attentes des analystes, qui anticipaient une augmentation de 1,32% d'après un consensus compilé par Visible ​Alpha.

Les résultats financiers de ‌LVMH risquent de déstabiliser davantage les investisseurs, alors que le ⁠secteur du luxe, enlisé depuis trois ans, pourrait avoir du mal à retrouver sa dynamique passée.

LVMH a déclaré dans un communiqué que l'activité en Chine avait été ⁠affectée au troisième trimestre ‌par un contexte "moins porteur", tandis que les Etats-Unis, l'Europe et le ⁠Japon connaissent toujours une "bonne croissance".

La division mode et maroquinerie, qui génère près ‌de la moitié des ventes du groupe, a enregistré un recul de ⁠5% de ses ventes sur le trimestre, alors que les ⁠analystes tablaient sur ‌une baisse de 1,8%.

Les principaux groupes de luxe européens ont perdu environ 330 milliards ​d'euros de capitalisation boursière depuis le début ‌de l’année. Le groupe LVMH a perdu environ 40% de sa valeur.

Les ventes en Asie, dominées par ​la Chine, ont reculé de 5% par rapport à l'année précédente, tandis que celles aux Etats-Unis ont progressé de 5% au troisième trimestre.

La campagne ⁠fiscale menée par la Chine à l'encontre des particuliers fortunés, qui vient s’ajouter à une demande déjà faible dans le pays, est devenue le dernier casse-tête en date pour les marques de luxe, déjà aux prises avec la guerre en Iran et des signes de ralentissement des dépenses de consommation aux États-Unis.

(Rédigé par Tassilo Hummel; ​version française Etienne Breban)