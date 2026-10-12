Vente de SFR : les acheteurs reviennent à la table des négociations avec une nouvelle proposition

Les discussions sur l'avenir des salariés de SFR vont reprendre vendredi entre les représentants du personnel et le consortium d'acheteurs de l'opérateur, après avoir été suspendues en septembre à la suite du rejet par les syndicats des propositions formulées, a-t-on appris lundi auprès de ces derniers.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Altice France, maison mère de SFR, a annoncé début juin un accord avec Orange, Bouygues Telecom et Iliad-Free pour céder l'opérateur pour 20,35 milliards d'euros.

"Les discussions reprennent vendredi matin. Le consortium nous avait dit qu'il n'avait pas d'autre proposition à faire lors de la dernière réunion, le 21 septembre, mais il est revenu vers nous", a indiqué à l'AFP Olivier Lelong, délégué CFDT, confirmant une information du journal Les Echos.

"Le consortium souhaite nous présenter une nouvelle proposition et poursuivre les discussions", a affirmé de son côté Abdelkader Choukrane, secrétaire général de l'Unsa chez SFR, syndicat majoritaire. "On veut un accompagnement digne pour chaque salarié, on se battra contre la casse sociale", a-t-il ajouté.

Contacté, le consortium n'avait pas donné suite dans l'immédiat.

Les négociations sur le sort des salariés, engagées fin juin, n'ont jusqu'ici pas satisfait les syndicats.

Un appel à la grève chez SFR a rassemblé le 24 septembre environ un tiers de ses 8.000 salariés, selon les syndicats.

"Ce projet apporte une solution d'emploi à chacun des 8.000 salariés du périmètre repris : sur la base de notre proposition, environ 5.000 pourront rejoindre les trois opérateurs au lendemain de l'opération et 3.000 poursuivront leur activité chez SFR pour conduire la migration sur plusieurs années", avaient assuré les potentiels acheteurs.

Or, "SFR va disparaître, donc les 3.000 n'auront plus d'emplois, on veut des solutions de reclassement", a insisté Olivier Lelong.

Les négociations portent aussi sur les enveloppes de départ pour les salariés qui refuseraient l'offre, dont les montants sont jugés encore trop bas par les syndicats.

Le CSE central de SFR a par ailleurs défendu le 24 septembre un recours en référé engagé contre les acheteurs et contre Altice France devant le tribunal judiciaire de Paris, sur lequel la justice se prononcera le 26 octobre.

Les représentants des salariés, qui ont aussi assigné les quatre opérateurs dans une procédure au fond dont les audiences doivent se tenir début décembre, exigent notamment d'obtenir davantage d'informations sur le projet de cession.