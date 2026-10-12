The Big Long : retrouver le live de Jokariz en direct

Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, le créateur de contenus a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : création des livrets, compte-titres, stratégie, erreurs, résultats.
Ce n'est pas un compte démo, c'est un vrai compte. Retrouvez le live en direct. Un thème ce soir : le PER.
Découvrez le PERin Matla proposé par BoursoBank et bénéficiez :
- Du PERin assurantiel en ligne le moins cher du marché tous frais compris. Étude du cabinet Ailancy de novembre 2025
- D'un choix entre la gestion libre ou la gestion Pilotage à Horizon Retraite avec 3 profils de gestion : prudent, équilibré et dynamique
- D'un contrat géré en gestion Pilotage à Horizon Retraite par les experts d'Amundi, le leader de la gestion en Europe. - D'un choix de plus de 70 supports en unités de compte en gestion libre comportant une diversité de classes d'actifs (OPCVM, Trackers et fonds ETF, Immobilier, Private Equity & Dette Privée, fonds obligataires à échéance, fonds euros...)
Ce produit présente un risque en perte de capital.
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