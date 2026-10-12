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The Big Long : retrouver le live de Jokariz en direct
information fournie par Boursorama 12/10/2026 à 19:12

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Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, le créateur de contenus a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : création des livrets, compte-titres, stratégie, erreurs, résultats.

Ce n'est pas un compte démo, c'est un vrai compte. Retrouvez le live en direct. Un thème ce soir : le PER.

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Ce produit présente un risque en perte de capital.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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