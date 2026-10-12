L'Etat va devenir le premier actionnaire du spécialiste des métaux Eramet, en difficulté (Elysée)

L'Etat va "augmenter significativement sa participation" au capital du groupe minier en difficulté Eramet au point d'en devenir "très largement le premier actionnaire", dans le cadre d'une augmentation de capital allant jusqu'à 500 millions d'euros et prévue pour la fin d'année, a annoncé l'Elysée lundi.

Le site Eramet Grande Cote, au Sénégal (illustration) ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

A fin 2025, l'Etat détenait un peu plus de 27% du capital de cette entreprise qui produit notamment du manganèse, du nickel ou du lithium. Il va dépasser au capital l'autre actionnaire principal, la famille industrielle Duval, qui détenait 37,22% du capital fin 2025. L'Etat "ne prendra pas plus de 50% du capital de l'entreprise", selon l'Elysée, qui n'a pas précisé l'ampleur financière de l'opération lundi.

Eramet a subi de lourdes pertes financières en 2025 (perte nette de 477 millions d'euros) et son endettement est élevé. Dans ce contexte, il avait annoncé une augmentation de capital cette année, présentée comme "essentielle pour le groupe", et programmée au quatrième trimestre.

Dans le cadre de cette opération, les actionnaires actuels bénéficient d'un droit de souscription préférentiel, une priorité pour acheter de nouvelles actions.

L'Agence des participations de l'Etat (APE) va participer à l'augmentation de capital "à hauteur de sa quote part", mais va aussi "racheter en fonction du cours une partie des droits de souscription préférentiels de l'autre actionnaire", la famille Duval, a détaillé l'Elysée lundi.

Il s'agira d'une "part très significative" qui fait que l'Etat augmentera "significativement (sa) présence dans l'entreprise", a déclaré l'Elysée.

Plusieurs médias avaient précédemment indiqué que la famille Duval étudiait une possible cession, totale ou partielle, de ses parts. Si elle ne participe pas à l'augmentation de capital en apportant de nouveaux fonds, sa part dans l'actionnariat du groupe sera mécaniquement réduite.

Le manganèse produit par Eramet est utile pour la fabrication d'alliages, le nickel sert à faire de l'acier inoxydable et des batteries rechargeables, et le lithium est également utilisé dans les batteries électriques. L'entreprise produit également des sables minéralisés au Sénégal.

Sur la première moitié de 2026, Eramet a réalisé une perte nette de 195 millions d'euros, et réalisé 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en données publiées sur le semestre, en hausse de 10%.

En données ajustées, qui excluent la majeure partie des activités de la Société Le Nickel (SLN) depuis que l'Etat finance "intégralement" cette ancienne filiale en Nouvelle-Calédonie mais incluent l'activité indonésienne, les ventes s'élèvent à 1,65 milliard d'euros, en hausse de 8%.