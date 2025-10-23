L'Europe finit dans le vert avec les valeurs énergétiques et les résultats d'entreprise

*

En Europe, le CAC 40 gagne 0,23% et le Stoxx 600 0,44%

*

Wall Street dans le vert à mi-séance

*

Le pétrole prend plus de 5%

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert jeudi, portées par les gains des valeurs énergétiques après l'imposition de sanctions américaines contre le secteur pétrolier russe et par une série de résultats d'entreprises plutôt bien accueillis, même si les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ont limité les gains.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé en hausse de 0,23% à 8.225,78 points. Le Dax allemand .GDAXI a pris 0,28% et le Footsie britannique .FTSE , fortement axé sur les matières premières, a gagné 0,67% après avoir atteint un record intrajournalier en séance à 9.579,07 points.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a fini en hausse 0,59%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,33% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,44%.

Les Bourses européennes ont avancé jeudi sous une avalanche de résultats d'entreprise, mais le sentiment reste à la prudence face à la résurgence des craintes géopolitiques et commerciales.

Certains des plus grands fabricants mondiaux de produits alimentaires, de biens de consommation et d'automobiles ont affiché au troisième trimestre des résultats meilleurs que prévu, atténuant ainsi les inquiétudes des investisseurs quant aux conséquences des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump.

Le soulagement des investisseurs s'est reflété dans les Bourses, comme dans le cas du groupe français de luxe Kering PRTP.PA , qui a soutenu le CAC 40 jeudi, son chiffre d'affaires trimestriel ayant moins baissé que prévu.

Au-delà des résultats, l'instauration de sanctions américaines contre les deux plus grandes compagnies pétrolières russes a fait grimper jeudi les cours du brut d'environ 5%, aidant les valeurs énergétiques, et la Bourse de Londres en particulier.

Les tensions géopolitiques se sont toutefois intensifiées ces dernières heures et pèsent sur le sentiment du marché, alors que, selon un responsable américain et trois sources au fait du dossier, l'administration américaine envisage un plan visant à limiter une multitude d'exportations de logiciels vers la Chine, une riposte aux dernières restrictions imposées par Pékin sur les exportations de terres rares.

D'autre part, un certain attentisme pourrait s'imposer, car l'indice des prix à la consommation (IPC) américain du mois de septembre sera finalement publié vendredi et fera l'objet d'une grande attention dans un contexte de fermeture de l'administration fédérale, qui a privé les investisseurs d'autres données clés.

VALEURS

À Paris, le groupe de luxe Kering PRTP.PA a grimpé de 8,71% jeudi et terminé en tête du CAC 40, après avoir fait état d'une baisse moins marquée que prévu de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, notamment pour sa marque phare Gucci, qui connaît d'importantes difficultés. Le secteur du luxe

.STXLUXP sur le Stoxx 600 a pris 1,18%.

En revanche, le fabricant français de logiciels Dassault Systèmes DAST.PA a fortement reculé (-12,98%) après avoir abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.

Sodexo EXHO.PA , qui a prévu un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires en 2026 en raison de difficultés dans ses activités aux États-Unis, a pour sa part plongé de 7,30%.

Carrefour CARR.PA a perdu 3,93% après l'annonce par le distributeur français d'une croissance plus faible que prévu de ses ventes à périmètre constant au troisième trimestre.

Ailleurs en Europe, Volvo Cars VOLCARb.ST s'est envolé de 38% alors que que le constructeur automobile a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, l'accélération des réductions de coûts ayant compensé les effets des droits de douane et d'une concurrence accrue.

Le fabricant finlandais d'équipements de télécommunications Nokia

NOKIA.HE , qui a fait état d'un bénéfice nettement supérieur aux attentes au troisième trimestre, a fini sur un gain de 10,8%.

London Stock Exchange Group LSEG.L a bondi de 7,18%, l'opérateur boursier ayant annoncé la vente de 20% de son activité de services post-négociation, un rachat surprise d'actions et des résultats meilleurs que prévu pour le troisième trimestre.

A WALL STREET

La Bourse de New York évolue en hausse jeudi après une ouverture hésitante, Tesla TSLA.O (-1,87%) et IBM IBM.N (-2,66%) réduisant légèrement leurs pertes par rapport aux premiers échanges de la séance.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI prend 0,06%, le Standard & Poor's 500 .SPX 0,29% et le Nasdaq Composite .IXIC 0,57%.

LES INDICATEURS DU JOUR

En France, le climat des affaires dans l'industrie a progressé plus que prévu en octobre par rapport au mois précédent, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée jeudi par l'Insee.

La confiance des consommateurs de la zone euro s'est améliorée de façon inattendue sur un mois en octobre, selon une estimation préliminaire publiée jeudi par la Commission européenne.

CHANGES

Le dollar s'est apprécié jeudi face à la plupart des autres devises, alors que les traders attendent la publication retardée des données sur l'inflation américaine vendredi et digéraient les menaces commerciales entre Washington et Pékin.

Le dollar gagne 0,12% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro perd 0,03% à 1,1607 dollar EUR= .

La livre sterling perd quant à elle 0,31% face au dollar, les traders anticipant une baisse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BoE) après la publication, mercredi, des données sur l'inflation britannique.

TAUX

Les rendements obligataires ont légèrement progressé jeudi dans la zone euro, la récente fuite vers les valeurs refuges s'étant atténuée, même si les investisseurs suivent de près l'évolution commerciale et géopolitique.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a pris 1,8 point de base à 2,5782%. Le deux ans DE10YT=RR a gagné 1,6 point de base à 1,9329%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR a pris 2,7 points de base à 3,3770%.

Les rendements des bons du Trésor américain sont en hausse jeudi, les investisseurs se préparant à la publication des chiffres de l'inflation américaine.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR prend 4 points de base à 3,9932%. Le deux ans US2YT=RR avance de 2,8 points de base à 3,4717%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier réagit fortement aux sanctions américaines contre le secteur pétrolier russe.

Le Brent LCOc1 prend 5,56% à 66,07 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 5,86% à 61,93 dollars..

Des sources ont par ailleurs dit à Reuters que les raffineurs indiens se préparaient à réduire drastiquement leurs importations de pétrole russe afin de se conformer aux sanctions, tandis que d'autres ont déclaré que les grandes compagnies pétrolières publiques chinoises avaient suspendu leurs achats de pétrole russe transporté par voie maritime.

Le ministre koweïtien du Pétrole a pour sa part déclaré que l'Opep serait prête à compenser toute pénurie sur le marché en réduisant les réductions de production.

MÉTAUX

Les cours de l'or augmentent jeudi, les sanctions de Washington contre la Russie et les éventuelles nouvelles restrictions américaines à l'exportation vers la Chine ayant accru les risques géopolitiques.

Le cours au comptant de l'or XAU= prend 1,1% à 4.139,82 dollars l'once à 15h50 GMT.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)