Résultats d'entreprises et optimisme commercial soutiennent Wall Street

Un opérateur à la Bourse de New York le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, satisfaite jusqu'à présent de la saison des résultats d'entreprises, et encouragée par la confirmation d'une rencontre entre les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping.

Après une ouverture sans entrain, le Dow Jones a finalement gagné 0,31%, l'indice Nasdaq a pris 0,89% et l'indice élargi S&P 500 0,58%.

Donald Trump va entamer à la fin de la semaine une importante tournée en Asie, qui sera marquée par une rencontre très attendue avec son homologue chinois Xi Jinping, aux enjeux majeurs pour l'économie mondiale.

Pour Christopher Low, de FHN Financial, il s'agit sans conteste de "la nouvelle la plus importante du jour".

"Cela ne sera peut-être pas productif, mais nous pouvons l'espérer, et une rencontre vaut mieux que pas de rencontre du tout", a commenté l'analyste auprès de l'AFP.

Le président américain avait laissé planer un doute sur la tenue de cette rencontre sur fond de tensions commerciales, tout en assurant s'attendre à conclure un "bon" accord entre les deux premières économies de la planète.

"Au-delà de cela, les résultats financiers de ce trimestre ont été plutôt solides, pas pour tout le monde, mais un pourcentage plus élevé que d'habitude d'entreprises ont dépassé les attentes", a relevé Christopher Low.

Les grandes banques américaines ont ainsi profité des larges commissions engrangées dans la gestion d'actifs et la banque d'affaires, tandis que les industriels de la défense ont bénéficié d'une forte demande, en raison des tensions géopolitiques.

Il reste encore à connaître les performances de plusieurs géants de la tech, qui pèsent lourd sur les indices de la place américaine, ainsi que celles des distributeurs, susceptibles de donner un nouvel aperçu de l'état de santé des consommateurs.

"L'autre sujet dont tout le monde parle est le rapport du CPI (sur l'inflation, ndlr) qui sera publié vendredi", a souligné Christopher Low.

Cette publication "est toujours importante, mais elle l'est encore plus cette fois-ci, car il n'y a pas d'autres données" gouvernementales disponibles sur l'économie américaine en raison de la paralysie budgétaire qui touche le pays, a ajouté l'analyste.

Une inflation plus forte qu'attendu pourrait réduire les perspectives d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Les spécialistes sont jusqu'à présent pratiquement unanimes: la banque centrale américaine devrait encore réduire ses taux d'un demi-point d'ici la fin de l'année, avec une première baisse dès la réunion de politique monétaire prévue la semaine prochaine.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l’État américain retrouvait le seuil de 4%.

Côté entreprises, l'action du spécialiste des véhicules électriques Tesla a pris 2,28% à 448,98 dollars.

En début de journée, le groupe du milliardaire Elon Musk avait été plombé par la chute de son bénéfice net au troisième trimestre (-37%), en raison d'une hausse des dépenses opérationnelles et par les droits de douane.

Le groupe pétrochimique américain Dow (+12,95% à 24,51 dollars) a profité de l'annonce d'un bénéfice net de 62 millions de dollars au 3T, après trois trimestres de perte.

Les marchés s'attendaient à une nouvelle perte, cette fois de 269 millions de dollars.

Le spécialiste des serveurs et des infrastructures d'informatique à distance Super Micro Computer (-8,72% à 47,92 dollars) a souffert d'un abaissement de ses prévisions pour le premier trimestre de son exercice décalé.

L'entreprise s'attend à réaliser un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards de dollars alors qu'elle tablaient auparavant sur plus de 6 milliards.

