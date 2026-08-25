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L'Europe finit dans le désordre entre baisse des prix pétrole et menace d'offensive économique sur l'Iran
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 18:18
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* En Europe, le CAC 40 a perdu 0,16% et le Stoxx 600 a gagné 0,38%

* Wall Street dans le vert à mi-séance avec le rebond de la "tech"

* Le pétrole recule malgré les sanctions promises par Bessent

* Les investisseurs se préparent aux résultats de Nvidia

par Augustin Turpin

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mardi, les investisseurs restant perplexes quant aux conséquences des dernières sanctions annoncées par les États-Unis dans le cadre de leur conflit avec l'Iran, tandis que Wall Street évoluait dans le vert à mi-séance, l'optimiste sur la "tech" l'emportant sur les incertitudes géopolitiques.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé en baisse de 0,16% à 8.439,20 points. A Francfort, le Dax .GDAXI a progressé de 0,68% et à Londres, le FTSE 100

.FTSE de 0,29%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a gagné 0,2%, tandis que le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a progressé de 0,33% et le Stoxx 600 .STOXX a grimpé de 0,38%.

Le bal des menaces a repris lundi entre Washington et Téhéran, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent ayant demandé à tous les pays et entités de rompre leurs relations commerciales avec l'Iran sous peine de sanctions, tandis que la République islamique a promis de riposter.

Les marchés ont cependant largement ignoré cette nouvelle escalade, dans la mesure ou elle n'a pas été suivie de conséquences militaires. Pourtant, les dernières données montrent que deux navires de transport seulement ont emprunté le détroit d'Ormuz lundi, sans qu'aucune reprise de la navigation par cette voie stratégique pour le transport maritime mondial d'hydrocarbures ne soit en vue.

"Les sanctions n'ont pas été immédiates et servent plus de menace envers l'Iran qu'une action immédiate", juge Mohit Kumar, économiste en chef pour l'Europe chez Jefferies. "Bessent a également laissé la voie de la négociation ouverte."

Un rebond des valeurs technologiques et de puces, au lendemain d'une vague de ventes, a soutenu les marchés d'actions alors que les investisseurs se préparent à la publication des résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O mercredi.

Les marchés étant toujours partagés entre engouement pour la croissance de l'IA et craintes sur les valorisations, les chiffres de ce baromètre du secteur technologique seront observés de près, tout signe d'un ralentissement étant susceptible d'alimenter les inquiétudes.

La publication des chiffres de l'indice PCE des prix à la consommation, un indicateur clef de l'inflation aux États-Unis, fera aussi l'objet d'une attention particulière mercredi, les dernières données ayant largement modéré les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de sa réunion de septembre.

VALEURS

Le secteur technologique européen .SX8P termine dans le vert avec un gain de 0,21% pour le compartiment du Stoxx, porté par la brise optimiste qui profite au secteur à la veille de la publication des résultats de Nvidia.

Sa progression reste néanmoins limitée par le repli de plusieurs valeurs des logiciels, sur fond d'inquiétudes concurrentielles après l'annonce par Google

GOOGL.O d'un élargissement des services aux cabinets d'avocats de sa plateforme d'IA Gemini Enterprise.

Capgemini CAPP.PA , Wolters Kluwer WLSNc.AS , SAP SAPG.DE et Sopra Steria SOPR.PA finissent sur des baisses d'environ 1,0% à 3,0%.

Un relèvement de la recommandation de Kepler Cheuvreux sur Air France-KLM

AIRF.PA a permis au titre de prendre 3,8%.

Gerresheimer GXIG.DE a terminé sur une chute de 8,7%, le fabricant de matériel médical allemand ayant annoncé lundi que la démission de son président du directoire par intérim.

Les compartiments du luxe .STXLUXP et de l'automobile .SXAP souffrent après le regain de tensions commerciales entre les Etats-Unis et le Canada et clôturent sur des baisses respectives de 1,24% et 0,34%.

A WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI progresse de 0,17%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 0,23%, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC avance de 0,54%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a progressé plus que prévu au deuxième trimestre par rapport au précédent, d'après les données définitives publiées par l'Office fédéral de la statistique, renforçant l'espoir d'un redressement prochain de la première économie d'Europe.

L'enquête de l'institut Ifo a par ailleurs montré que le moral des entrepreneurs allemands s'est également amélioré plus que prévu en août.

La confiance des ménages en France est restée stable à 86 points au mois d'août, selon l'enquête mensuelle de conjoncture de l'Insee.

PÉTROLE

Les cours de l'or noir évoluent à leur plus bas depuis une semaine, les opérateurs considérant que les dernières sanctions américaines contre l'Iran correspondent à diminution des risques d'escalade militaire.

"Il continue d'y avoir cette rhétorique très chaude et cette escalade, mais le pétrole se négocie toujours dans une fourchette étroite compte tenu de tout ce qui s'est passé ces derniers mois", estime Will Compernolle, stratège chez FHN Financial. "Il se pourrait simplement que les investisseurs des marchés de l’énergie soient devenus insensibles aux fluctuations du conflit."

Le Brent LCOc1 recule de 3,91% à 88,57 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 baisse de 3,53% à 82,01 dollars.

TAUX/CHANGES

Les rendements des obligations de la zone euro se stabilisent après avoir touché la semaine dernière leurs plus hauts niveaux depuis des années, aidés par la baisse des cours du pétrole.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR cède 0,1 point de base (pb) à 3,2035% et le deux ans DE10YT=RR 0,1 pb à 2,8092%.

Le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR est stable à 4,0564%, tout comme le deux ans FR10YT=RR à 3,0034%.

Outre-Atlantique, les opérateurs continuent d'évaluer les conséquences du projet du Trésor américain de multiplier par plus de deux le volume de ses rachats d'obligations pour freiner la hausse des rendements.

Le Treasuries à dix ans US10YT=RR recule de 5,7 pb à 4,6466% et le deux ans US2YT=RR perd 3,6 pb à 4,1996%.

Le dollar perd 0,07% face à un panier de devises de référence .DXY et l'euro gagne 0,09% à 1,1673 dollar EUR= .

MÉTAUX/ÉMERGENTS

Les plans de rachats d'obligations du Trésor américain profitent aux cryptomonnaies et aux métaux précieux, le bitcoin BTC= ayant passé en séance la barre des 80.000 dollars pour la première fois depuis la mi-mai.

Selon Tim Sun, chercheur chez HashKey Group, les déclarations de Scott Bessent ont renforcé l'opinion du marché selon laquelle, au moins jusqu'aux élections de mi-mandat, Washington pourrait se montrer moins tolérante à l'égard d'une nouvelle hausse des taux à long terme.

"Cela créerait un contexte macroéconomique relativement favorable pour des actifs tels que le bitcoin et l’or", ajoute Tim Sun.

D'après Tony Sycamore, analyste chez IG, les annonces du Trésor ont relancé la ruée sur les actifs refuge qui, si elle se prolonge durablement, pourrait ouvrir la voie à un bitcoin compris entre 95.000 et 100.000 dollars.

A l'heure de la clôture en Europe, il s'échange à 79.399 dollars et progresse de 0,6%, tandis que l'or XAU= , profitant de la faiblesse du billet vert, s'échange à 4.651,79 dollars l'once. GOL/

A SUIVRE MERCREDI 26 AOÛT : nL8N43Q1NY

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

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