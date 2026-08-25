Et de deux! Nouvelle sortie spatiale pour Sophie Adenot

Image extraite d'un flux vidéo en direct de la NASA, datée du 25 août 2026, montre l'astronaute de la NASA Anil Menon (à gauche) et l'astronaute de l'ESA Sophie Adenot (à droite) lors de leur sortie dans l'espace à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS) ( NASA / Handout )

Une semaine après sa première historique, Sophie Adenot a débuté mardi une deuxième sortie à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS) pour terminer d'y remplacer une antenne défectueuse.

L'Agence spatiale américaine (Nasa) a annoncé le début officiel de la mission à 12H27 GMT. Une vingtaine de minutes plus tard, Sophie Adenot est sortie à l'extérieur de la station spatiale plongée dans l'obscurité, rejoignant son coéquipier américain Anil Menon.

Lors de cette mission, qui doit durer environ six heures et demie, les deux astronautes doivent terminer de remplacer une antenne permettant à l'ISS de communiquer avec le centre de contrôle de Houston au Texas.

Déjà en binôme avec Anil Menon, Sophie Adenot avait effectué le 18 août sa première "sortie extra-véhiculaire" (EVA), devenant la première femme française à "marcher" dans le vide spatial. Avant elle, seuls quatre Français avaient effectué de telles sorties à 400 km de la Terre.

La Française de 44 ans a raconté sur Instagram avoir passé un dimanche "studieux" pour préparer cette nouvelle sortie, dans une vidéo sur laquelle on la voyait essayer sa combinaison et vérifier son équipement.

"Cela s'entendait sans doute à ma voix à la radio mais j'ai A-D-O-R-É travailler dans le vide spatial. C'est une véritable aventure dans l'aventure, d'autant plus belle qu'elle se vit en équipe", a écrit Sophie Adenot sur le réseau social.

Déjà en binôme avec Anil Menon, elle a passé plus de six heures à l'extérieur de l'ISS la semaine dernière pour démonter une antenne défectueuse nommée Space-to-Ground (SGANT).

Cet équipement est utilisé pour transmettre des données et permettre des communications à haut débit entre le centre de contrôle des missions spatiales à Houston (États-Unis) et la station spatiale.

Mais, retardés par des boulons et connecteurs récalcitrants, les deux astronautes n'ont pas eu le temps de remplacer l'antenne par une nouvelle, comme initialement prévu.

"Fierté française"

Image extraite d'un flux vidéo en direct de la NASA, datée du 25 août 2026, montre l'astronaute française Sophie Adenot en train de travailler lors d'une sortie dans l'espace à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS) ( NASA / Handout )

"Les bricoleurs, les mécaniciens et toutes celles et ceux qui exercent un métier manuel le savent : entre la théorie et la pratique, il y a parfois un écart", a philosophé l'astronaute, alors que ces difficultés ont suscité des commentaires sexistes sur les réseaux sociaux.

Ce scénario avait été "anticipé", a souligné la Nasa à l'issue de la première sortie, saluant le "super travail" des astronautes et les félicitant pour leur "persévérance et leur résilience" face aux difficultés rencontrées.

Lors de leur sortie de mardi, Sophie Adenot et Anil Menon devront récupérer la nouvelle antenne sur sa plateforme de stockage et l'installer. Puis ils devront transférer l'antenne défectueuse, arrimée provisoirement après son démontage la semaine dernière, vers son lieu de stockage.

S'ils en ont le temps, les astronautes tenteront également de remplacer un dispositif appelé "rétroréflecteur" à l'extérieur de la station.

Cette dernière opération pourrait aussi être achevée lors d'une autre sortie de maintenance prévue le 1er septembre, selon la Nasa.

L'astronaute française Sophie Adenot lors d'une conférence de presse à Toulouse, en France le 24 novembre 2025 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Comme lors de leur première mission, Sophie Adenot et Anil Menon seront assistés à l'intérieur de l'ISS par leurs coéquipiers Jessica Meir et Jack Hathaway, qui piloteront le bras robotique Canadarm2.

Ingénieure de formation et ancienne pilote d'essai, Sophie Adenot est devenue en février la deuxième Française de l'Histoire à effectuer un vol dans l'espace, après la pionnière Claudie Haigneré en 1996 et 2001.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a qualifié sa première sortie de "fierté française", voyant en elle "le visage de tous les possibles".