L'Europe en ordre dispersé, pression sur la "tech" et plongeon de Novo Nordisk
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 09:55

Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en début de séance mercredi, alors que le repli se poursuit sur les secteurs technologique et des médias avec les craintes autour de l'IA et que Novo Nordisk plonge sur des perspectives 2026 jugées moroses.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,52% à 8.222,09 points vers 08h45 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,58% mais à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,08%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est pratiquement inchangé (-0,02%), le FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 0,13% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,16%.

Les éditeurs de logiciels et les groupes d'analyse de données, ainsi que les acteurs de la publicité, ont chuté mardi après le lancement d'un outil juridique pour le chatbot Claude d'Anthropic, qui, selon la start-up, accélère, par exemple, la révision des contrats et le triage des accords de confidentialité.

Ces compartiments restent sous pression mercredi, malgré des craintes jugées infondées par le patron de Nvidia.

Publicis PUBP.PA , qui a chuté de 9,2% mardi, recule encore de 3,5% et accuse le plus fort repli du CAC 40.

Le secteur des médias .SXMP , qui comprend les groupes de publicité, perd 1,2% et celui de la technologique .SX8P abandonne 1,2%.

Le compartiment européen de la santé .SXDP (-1,95%) est plombé par le plongeon du laboratoire danois Novo Nordisk

NOVOb.CO (-17%) qui a fait état la veille de perspectives bien plus pessimistes que prévu pour 2026 et signalé des défis à venir sur le marché des traitements contre l'obésité.

Crédit Agricole CAGR.PA (-3,1%) est pénalisé par un quatrième trimestre marqué par d'importantes provisions et une hausse des coûts.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)

